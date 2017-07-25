?     Geri Bildirim
UniverList
TamindirMobilEğitimUniverList

UniverList

(iOS)
UniverList İndir Hemen İndir

19 MB
Editör Puanı: 5/5
5
UniverList
UniverList
UniverList
UniverList

iPhone İçin Üniversite ve Tercih Rehberi Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Geniş filtreleme seçenekleriyle üniversite tercih aşamasında büyük yardımı oluyor.

UniverList, Türkiye ve yurt dışındaki üniversiteler hakkında detaylı bilgi sunan, dünyanın en büyük üniversite veritabanı. Yurt içi ve yurt dışındaki tüm üniversiteleri sosyal olanakları, tesisleri, akademik başarıları, çalışma alanlarına göre filtreleme ve listeleyebilen uygulama, üniversite tercihinde bulunacak her öğrencinin telefonunda olmalı.

iPhone’unuza ücretsiz indirip doğrudan kullanabildiğiniz UniverList üniversite ve tercih rehberi uygulamasında üniversiteleri okumak istediğiniz şehre, bölüme göre veya genel olarak filtreleyebiliyorsunuz.

İstediğiniz şehirde hangi üniversiteler var, bölümler, yıllık ücretleri ne kadar, kaç öğrenci okuyor, üniversitenin ortalama puanı kaç her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Şehir benim için önemli değil bölüm odaklı seçim yapmak istiyorum derseniz de şehre göre üniversiteleri filtreleme şansına sahipsiniz. Üniversiteleri genel olarak; şehir, bölüm, fakülte, sosyal olanaklar ve tesisler (spor salonundan alışveriş merkezine otoparktan kafeteryasına, güvenliğinden sinema salonuna) puan ve diğer kriterlere göre listeleme şansınız da var.

UniverList için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Murat Odemis
UniverList QR Kodu Okutarak İndir

Eğitim Popülerleri

  1. Noktalama İşaretleri
    Noktalama İşaretleriiPhone ve iPad için Noktalama İşaretleri Kullanım Rehberi
  2. Udacity
    UdacityiPhone Ve iPad İçin Eğitim Uygulaması
  3. Google Translate
    Google TranslateiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Çeviri Uygulaması
  4. iBooks
    iBooksiPhone, iPad ve iPod için Kitap Uygulaması iBooks
  5. Offline English Turkish Dictionary
    Offline English Turkish DictionaryiPhone ve iPad için İnternet Bağlantısız Sözlük Uygulaması

UniverList Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster