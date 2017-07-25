UniverList(iOS)
iPhone İçin Üniversite ve Tercih Rehberi Uygulaması
Geniş filtreleme seçenekleriyle üniversite tercih aşamasında büyük yardımı oluyor.
UniverList, Türkiye ve yurt dışındaki üniversiteler hakkında detaylı bilgi sunan, dünyanın en büyük üniversite veritabanı. Yurt içi ve yurt dışındaki tüm üniversiteleri sosyal olanakları, tesisleri, akademik başarıları, çalışma alanlarına göre filtreleme ve listeleyebilen uygulama, üniversite tercihinde bulunacak her öğrencinin telefonunda olmalı.
iPhone’unuza ücretsiz indirip doğrudan kullanabildiğiniz UniverList üniversite ve tercih rehberi uygulamasında üniversiteleri okumak istediğiniz şehre, bölüme göre veya genel olarak filtreleyebiliyorsunuz.
İstediğiniz şehirde hangi üniversiteler var, bölümler, yıllık ücretleri ne kadar, kaç öğrenci okuyor, üniversitenin ortalama puanı kaç her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Şehir benim için önemli değil bölüm odaklı seçim yapmak istiyorum derseniz de şehre göre üniversiteleri filtreleme şansına sahipsiniz. Üniversiteleri genel olarak; şehir, bölüm, fakülte, sosyal olanaklar ve tesisler (spor salonundan alışveriş merkezine otoparktan kafeteryasına, güvenliğinden sinema salonuna) puan ve diğer kriterlere göre listeleme şansınız da var.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Murat Odemis
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