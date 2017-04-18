Üniversitelio, üniversiteye hazırlık yapan tüm adayların ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri edinebilecekleri bir platformdur. Üniversitelerin puanları, sıralamaları, güncel konular gibi bilgilerin yer aldığı uygulama öğrencilerin işlerini bir hayli kolaylaştırıyor.

Kolay kullanıma sahip bir uygulama olarak karşımıza çıkan Üniversitelio, öğrencilerin işlerini bir hayli kolaylaştıran bir rehber olarak dikkat çekiyor. Gün sayacı, konu listesi, taban puanlar ve güncel haberleri içeren uygulama ile aranılan bilgiye saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor. MEB, YÖK ve ÖSYM verilerini sunan uygulama YGS-LYS puan hesaplama robotu sayesinde de istatistiksel verilere göre ortalama puan hesaplayabiliyor. Güncel müfredatı öğrenebileceğiniz uygulama önemli haberlerden de haberdar olmanızı sağıyor. Bölümlerin puanlarını ve sıralamalarını öğrenmeye de yardımcı olan Üniversitelio, her üniversite adayının telefonunda olması gereken bir uygulamadır.

Basit arayüzü ve kullanışlı menüleriyle dikkat çeken Üniversitelio, adayın girdiği sınavları da kayıt altına alabiliyor. Tercih listesi hazırlamayı da sağlayan Üniversitelio, sağladığı hizmetler bakımından 5 yıldızı sonuna kadar hak ediyor. Üniversitelio uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Üniversitelio uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.