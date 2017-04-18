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Üniversitelio
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Üniversitelio

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Üniversitelio
Üniversitelio
Üniversitelio
Üniversitelio

Öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde aradığı tüm bilgiler bu uygulamada

Murat İşçi Son güncelleme 19 dakika önce

Üniversitelio, üniversiteye hazırlık yapan tüm adayların ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri edinebilecekleri bir platformdur. Üniversitelerin puanları, sıralamaları, güncel konular gibi bilgilerin yer aldığı uygulama öğrencilerin işlerini bir hayli kolaylaştırıyor.

Kolay kullanıma sahip bir uygulama olarak karşımıza çıkan Üniversitelio, öğrencilerin işlerini bir hayli kolaylaştıran bir rehber olarak dikkat çekiyor. Gün sayacı, konu listesi, taban puanlar ve güncel haberleri içeren uygulama ile aranılan bilgiye saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor. MEB, YÖK ve ÖSYM verilerini sunan uygulama YGS-LYS puan hesaplama robotu sayesinde de istatistiksel verilere göre ortalama puan hesaplayabiliyor. Güncel müfredatı öğrenebileceğiniz uygulama önemli haberlerden de haberdar olmanızı sağıyor. Bölümlerin puanlarını ve sıralamalarını öğrenmeye de yardımcı olan Üniversitelio, her üniversite adayının telefonunda olması gereken bir uygulamadır. 

Basit arayüzü ve kullanışlı menüleriyle dikkat çeken Üniversitelio, adayın girdiği sınavları da kayıt altına alabiliyor. Tercih listesi hazırlamayı da sağlayan Üniversitelio, sağladığı hizmetler bakımından 5 yıldızı sonuna kadar hak ediyor. Üniversitelio uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Üniversitelio uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Sefa Tunçkanat
Üniversitelio QR Kodu Okutarak İndir

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