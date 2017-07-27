USB 3.2 Jet Hızıyla Geliyor!

Eğer taşınabilir diskinizin dosya transfer hızı sizi tatmin etmiyorsa size güzel bir haberimiz var, USB 3.2, mevcut teknolojinin limitlerini ikiye katlayacak ve bize yüksek dosya transfer hızı sunacak.

USB 3.0 artık günümüzde standart bir teknoloji haline geldi. Depolama birimleri için tercih edilen bu altyapı aslında çok yeni değil. Yıllar önce tanıtılan standardın yaygın kullanılır hale gelmesi için bir hayli uzun süre beklemiştik. Birkaç yıl önce de USB 3.0 teknolojisinin geliştirilmiş hali olan USB 3.1 tanıtılmıştı; fakat USB 3.1 halen yaygın olarak kullanılamıyor. Muhtemelen USB 3.1'in yaygınlaşması için birkaç sene daha bekleyeceğiz.

USB 3.1 halen yaygınlaşmamışken USB 3.2'nin tanıtılması biraz ilginç. Fakat yine de teknolojinin limitlerinin genişletilmesi olumlu olarak karşılanabilecek bir durum. USB 3.2 teorik olarak, USB 3.1'deki 10 Gbps veri transfer limitini ikiye katlıyor ve 20 Gbps'ye çıkarıyor. USB 3.0'da ise 5 Gbps veri transfer limitine sahiptik.

USB 3.2'nin güzel yönü bu teknolojiyi tam kapasitesiyle kullanabilmek için mevcut USB Type-C kabloları kullanabilecek oluşumuz. "Superspeed" sertifikasına sahip bir USB 3.1 kablosuna sahipseniz USB 3.2 bağlantınızdan saniyede 2 GB'a varan dosya transfer hızı elde edebileceksiniz. Fakat bu rakamların kağıt üzerindeki teorik rakamlar olduğunu belirtmekte fayda var. USB bağlantılarımız ne kadar yüksek limitlere sahip olsalar da bağlantı yaptığımız depolamaa birimlerinin okuma ve yazma hızları nedeniyle bu limitlerden tam anlamıyla yararlanamıyoruz. Mekanik disk içeren klasik taşınabilir diskler halen USB 3.0 standardının maksimum veri transfer hızını elde edemiyorlar. Yeni yeni çıkmaya başlayan SSD diske sahip taşınabilir diskler de USB 3.0'ın teorik limitlerini aşamamaktalar.

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