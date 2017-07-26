?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiUSB Aktarım Hızını 2 Kat Artıracak Teknoloji Geliyor!

USB Aktarım Hızını 2 Kat Artıracak Teknoloji Geliyor!

Eğer sürekli USB portu aracılığıyla dosya aktarımı yapan biriyseniz size oldukça iyi bir haberimiz var. USB portlarının en son hızını 2 katına çıkaracak olan USB 3.2 sürümü geliyor.

Tüm akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda hatta otomobillerde bile bulunan USB (Universal Serial Bus) portunda son gördüğümüz teknolojinin ismi USB 3.1 idi. Haberin detaylarından önce USB'nin yakın geçmişimizdeki değişiminden bahsedelim.

Klasik eski telefon ve bilgisayarlarda yer alan USB portu 2.0 olarak adlandırılıyordu. Bu port ile maksimum 480Mbit/s yani saniyede 60MB aktarım hızı elde edilebiliyordu. Genellikle mavi olarak renklendirilmiş USB 3.0 portları geldiğinde ise bu hız 5Gbit/s'ye yani saniyede 600MB'a yükseldi. Bu da 10 kat hız artışı anlamına geliyordu ve adeta bir devrim niteliğindeydi.

En son geliştirilen USB 3.1 teknolojisi ise USB 3.0'ın hızını 10Gbit/s'ye yani saniyede 1250MB'a çıkarak 2 kat artış sağlamıştı. Şimdi de USB 3.2 olarak adlandırılan teknoloji bu mevcut hızı 2 katına yani 20Gbit/s'ye (Saniyede 2500MB) çıkaracak. Bu nasıl mümkün olacak diye sorarsanız yeni nesil kablolar ile olacağını söyleyebiliriz. USB-C portuna sahip olan bir akıllı telefon sahibiyseniz ileride USB 3.2 teknolojisinden faydalanabileceksiniz. (Bu port güncel akıllı telefonların çoğunda yer alıyor.)

Fakat ne yazık ki USB 3.2 teknolojisiyle çalışan ilk cihazların piyasaya çıkmasının 12 ile 18 ay arasında süreceği belirtiliyor. Ayrıca USB-C portuyla henüz tanışmadıysanız yakında tanışma ihtimaliniz de çok yüksek. Çünkü yabancı bir araştırma firmasının verilerine göre 2021 yılına kadar USB-C portuna sahip cihazların %69 oranında artış göstermesi bekleniyor.

USB'nin yanındaki harf ve sayılardan kafası karışanlar için açıklamak gerekirse: USB'nin yanında bir harf yer alıyorsa (USB-C gibi) bu bir konnektör yani kabloyu veya USB ucunu tarif eder. USB'nin yanında bir sayı yer alıyorsa (USB 3.1 gibi) bu da USB'nin teknolojisini yani hızını bize belirtir. Aşağıdaki görselden USB port çeşitlerini görebilirsiniz:

Aktarım hızı sizin için çok önemliyse de hali hazırda bugün piyasada bulunan Intel'in Thunderbolt teknolojisi mevcut. Bu porta sahip olan cihazlarla özel ve pahalı Thunderbolt kabloları sayesinde 40Gbit/s hızında veri aktarımı yapabilirsiniz.

İndir4.32 MB
USB Disk Security
USB Disk Security USB Disk Güvenliği

İndir3.77 MB
USB Virus Scan
USB Virus Scan Taşınabilir Disk Virüs Temizleme Programı

Kingston 2 TB'lık USB Flash Belleğini Tanıttı

Dikkat, PC Katili USB Flaş Bellekler Bilgisayarları Yakıyor

Yazar: - 26.07.2017

USB Aktarım Hızını 2 Kat Artıracak Teknoloji Geliyor! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Adobe Flash Player'ın Fişi Çekiliyor Adobe Flash Player'ın Fişi Çekiliyor Adobe'nin yaptığı açıklamaya göre Flash Player'in bir daha güncellemeye almayacağı ve 2020'de tamamıyla desteğin çekileceği belirtildi. İnternet…
LG, OLED Ekran Üretimi için 7 Milyar Dolar Yatırım Yapacak! LG, OLED Ekran Üretimi için 7 Milyar Dolar Yatırım Yapacak!LG, uzun süredir iPhone için ekran panelleri üretiyordu. Ancak Apple’ın iPhone 8 ile OLED panallere geçmeyi planladığı düşünülürse LG,… Qualcomm, Yapay Zeka Çipleri Üreteceğini Doğruladı! Qualcomm, Yapay Zeka Çipleri Üreteceğini Doğruladı!Yapay zeka  algoritmasını akıllı telefonlara entegre etmek için çabalayan birkaç şirket bulunuyor. Bazı şirketler, sinir ağlarının daha…
Trump Cook'u Aradı, 3 Yeni Fabrika Sözünü Aldı Otomatik Video Oynatma Sistemi, Google Arama Sayfasında Yer Alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ