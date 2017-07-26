USB Aktarım Hızını 2 Kat Artıracak Teknoloji Geliyor!

Eğer sürekli USB portu aracılığıyla dosya aktarımı yapan biriyseniz size oldukça iyi bir haberimiz var. USB portlarının en son hızını 2 katına çıkaracak olan USB 3.2 sürümü geliyor.

Tüm akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda hatta otomobillerde bile bulunan USB (Universal Serial Bus) portunda son gördüğümüz teknolojinin ismi USB 3.1 idi. Haberin detaylarından önce USB'nin yakın geçmişimizdeki değişiminden bahsedelim.

Klasik eski telefon ve bilgisayarlarda yer alan USB portu 2.0 olarak adlandırılıyordu. Bu port ile maksimum 480Mbit/s yani saniyede 60MB aktarım hızı elde edilebiliyordu. Genellikle mavi olarak renklendirilmiş USB 3.0 portları geldiğinde ise bu hız 5Gbit/s'ye yani saniyede 600MB'a yükseldi. Bu da 10 kat hız artışı anlamına geliyordu ve adeta bir devrim niteliğindeydi.

En son geliştirilen USB 3.1 teknolojisi ise USB 3.0'ın hızını 10Gbit/s'ye yani saniyede 1250MB'a çıkarak 2 kat artış sağlamıştı. Şimdi de USB 3.2 olarak adlandırılan teknoloji bu mevcut hızı 2 katına yani 20Gbit/s'ye (Saniyede 2500MB) çıkaracak. Bu nasıl mümkün olacak diye sorarsanız yeni nesil kablolar ile olacağını söyleyebiliriz. USB-C portuna sahip olan bir akıllı telefon sahibiyseniz ileride USB 3.2 teknolojisinden faydalanabileceksiniz. (Bu port güncel akıllı telefonların çoğunda yer alıyor.)

Fakat ne yazık ki USB 3.2 teknolojisiyle çalışan ilk cihazların piyasaya çıkmasının 12 ile 18 ay arasında süreceği belirtiliyor. Ayrıca USB-C portuyla henüz tanışmadıysanız yakında tanışma ihtimaliniz de çok yüksek. Çünkü yabancı bir araştırma firmasının verilerine göre 2021 yılına kadar USB-C portuna sahip cihazların %69 oranında artış göstermesi bekleniyor.

USB'nin yanındaki harf ve sayılardan kafası karışanlar için açıklamak gerekirse: USB'nin yanında bir harf yer alıyorsa (USB-C gibi) bu bir konnektör yani kabloyu veya USB ucunu tarif eder. USB'nin yanında bir sayı yer alıyorsa (USB 3.1 gibi) bu da USB'nin teknolojisini yani hızını bize belirtir. Aşağıdaki görselden USB port çeşitlerini görebilirsiniz:

Aktarım hızı sizin için çok önemliyse de hali hazırda bugün piyasada bulunan Intel'in Thunderbolt teknolojisi mevcut. Bu porta sahip olan cihazlarla özel ve pahalı Thunderbolt kabloları sayesinde 40Gbit/s hızında veri aktarımı yapabilirsiniz.

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