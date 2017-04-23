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23 Nisan
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uTorrent'in Gelecek Versiyonları İnternet Tarayıcılarının İçerisinde Çalışacak

İnternet üzerinden çok çeşitli dosyaları indirmek için kullanabildiğimiz torrent yazılımlarından en popüleri son dönemler için şüphesiz uTorrent'tir. TorrentFreak adlı bir internet sitesinin haberine göre ise uzun süredir piyasada olan uTorrent büyük değişikliklere uğrayacak.

BitTorrent'in geliştiricisi ve kurucusu olan Bram Cohen, TorrentFreak'e yaptığı konuşmada ilk olarak BitTorrent'in son zamanlarda geçirdiği zor günlerden bahsetmiş. Fakat bu zor günleri atlattıklarını ve Torrent yazılımlarına bazı geliştirmeler yapmak için bolca vakitlerinin olduğunu da belirtmiş. Bram Cohen'in açıklamaları şu şekilde devam etmiş:

"Planımız işimizi sağlamlaştırarak gelirlerimizi daha da artırmak yönünde. Uygulama reklamları gibi konularda oldukça iyiyiz, bu yönümüzü kullanarak hızlıca gelişmeyi düşünüyoruz. Ayrıca uTorrent'in yeni sürümünün kullanıcıların internet tarayıcılarının içerisinde çalışmasını sağlayacağız. Bu da onlara çok daha iyi bir Torrent deneyimi sunacaktır."

"uTorrent'in masaüstü uygulaması aynen devam edecek mi? Yoksa yalnızca internet tarayıcı eklentisi olarak mı kullanıcılara sunulacak?" sorusunun cevabı ise henüz netlik kazanmadı.

İndir2.29 MB
uTorrent
uTorrent Ücretsiz Torrent İndirme Programı

KickassTorrents Geri Döndü!

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Yazar: - 23.04.2017

uTorrent'in Gelecek Versiyonları İnternet Tarayıcılarının İçerisinde Çalışacak İçin Yorum Yaz

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