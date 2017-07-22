?     Geri Bildirim
uYYar
TamindirMobilYardımcı AraçlarUYYar

uYYar

(Android)
uYYar İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
uYYar
uYYar
uYYar
uYYar
uYYar

Android için Bildirim Uygulaması

Yağız Sarman Son güncelleme 11 saat önce

İlginizi çeken her alanda anında bildirimler cebinizde!

Android işletim sistemli mobil cihazlarda çalışmakta olan uYYar, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz oldukça kapsamlı bir mobil bildirim servisidir.

Gerek işinizle ilgili gerekse de kendi kişisel zevkleriniz ilgili alanlarda mobil cihazlarınıza bildirim servisi veren uYYar mobil uygulamasında ilgi alanlarının çeşitliliği dikkat çekiyor. Müzikten sporaa, televizyondan astrolojiye kadar çeşitli konularda bildirim servisi sağlayan uygulamanın ücretsiz olması da uygulamanın en olumlu noktalarından. Ayrıca uYYar mobil uygulamasında bir yaşam koçu servisi de yer alıyor.

İlgi alanı yelpazesinden seçtiklerinizle kendi bildirim sisteminizi oluşturabileceğiniz uYYar uygulaması mobil cihazınıza anlık olarak gerekli bildirimleri ve hatırlatmaları iletecek. İşte uYYar mobil uygulamasıyla yararlanabileceğiniz başlıca bildirim servisleri:

- TV program ve dizilerde reklamlar bitti bildirimleri
- Deprem erken uyarı sistemi
- Namaza 5 dakika var! Ezan vakti bildirimleri
- Su Hatırlatıcı
- Şans oyunları canlı yayın çekiliş ve sonuçları
- Yarınki hava durumu
- Günlük burç yorumu
- Gündem ve Son Dakika Haber
- Markaların duyuruları
- Etkinlik duyuruları
- Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray duyuruları
- Siyasi parti anket ve duyuruları
- Döviz kurları
- Yaşam Koçu tavsiyeleri
- Sanal Sevgili
- Akaryakıt / Benzin / LPG zam ve indirim uyarıları

uYYar için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 7.0 ve üzeri
Üretici:
Erhan HARPUTLU
uYYar QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Google Play (APK)
    Google Play (APK)Android İçin Google Play Mağaza Uygulaması
  2. Aptoide
    AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
  3. TKGM Parsel Sorgu
    TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
  4. Adobe Flash Player (APK)
    Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması
  5. Yüzde Yüz Kıble
    Yüzde Yüz KıbleAndroid için Kabe Yönü Bulma Uygulaması

uYYar Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster