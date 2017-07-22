İlginizi çeken her alanda anında bildirimler cebinizde!

Android işletim sistemli mobil cihazlarda çalışmakta olan uYYar, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz oldukça kapsamlı bir mobil bildirim servisidir.

Gerek işinizle ilgili gerekse de kendi kişisel zevkleriniz ilgili alanlarda mobil cihazlarınıza bildirim servisi veren uYYar mobil uygulamasında ilgi alanlarının çeşitliliği dikkat çekiyor. Müzikten sporaa, televizyondan astrolojiye kadar çeşitli konularda bildirim servisi sağlayan uygulamanın ücretsiz olması da uygulamanın en olumlu noktalarından. Ayrıca uYYar mobil uygulamasında bir yaşam koçu servisi de yer alıyor.

İlgi alanı yelpazesinden seçtiklerinizle kendi bildirim sisteminizi oluşturabileceğiniz uYYar uygulaması mobil cihazınıza anlık olarak gerekli bildirimleri ve hatırlatmaları iletecek. İşte uYYar mobil uygulamasıyla yararlanabileceğiniz başlıca bildirim servisleri:

- TV program ve dizilerde reklamlar bitti bildirimleri

- Deprem erken uyarı sistemi

- Namaza 5 dakika var! Ezan vakti bildirimleri

- Su Hatırlatıcı

- Şans oyunları canlı yayın çekiliş ve sonuçları

- Yarınki hava durumu

- Günlük burç yorumu

- Gündem ve Son Dakika Haber

- Markaların duyuruları

- Etkinlik duyuruları

- Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray duyuruları

- Siyasi parti anket ve duyuruları

- Döviz kurları

- Yaşam Koçu tavsiyeleri

- Sanal Sevgili

- Akaryakıt / Benzin / LPG zam ve indirim uyarıları