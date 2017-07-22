İlgi alanlarınızla ilgili tüm etkinliklerden anında haberiniz olsun!

Apple iPhone ve iPad cihazlarda kullanılabilen uYYar mobil uygulaması, kullanıcılarına geniş bir ilgi alanı yelpazesi sunan detaylı bir bildirim servisidir.

Seçtiğiniz ilgi alanlarından kendiniz oluşturabileceğiniz bildirim servisinizde konu çeşitliliği gerçekten çok fazla. Günlük telkinlerin yanı sıra, hatırlatma hizmetlerinin de bulunduğu uYYar mobil uygulamasında erken deprem uyarısı ve yaşam koçu gibi sıra dışı hizmetler de dikkat çekiyor. Birçok konu arasından kendi seçiminiz olanların bildirim şeklini de yine kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani örneğin bir spor müsabakasından gelen bildirimi ister video olarak alabilir, isterseniz de yalnızca maç skorunu alabilirsiniz. İşte uYYar mobil uygulamasında yer alan tüm bildirim servisleri:

- TV program ve dizilerde reklamlar bitti bildirimleri

- Deprem erken uyarı sistemi

- Namaza 5 dakika var! Ezan vakti bildirimleri

- Su Hatırlatıcı

- Şans oyunları canlı yayın çekiliş ve sonuçları

- Yarınki hava durumu

- Günlük burç yorumu

- Gündem ve Son Dakika Haber

- Markaların duyuruları

- Etkinlik duyuruları

- Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray duyuruları

- Siyasi parti anket ve duyuruları

- Döviz kurları

- Yaşam Koçu tavsiyeleri

- Sanal Sevgili

- Akaryakıt / Benzin / LPG zam ve indirim uyarıları

Tüm bu ilgi alanları arasından ister kişisel zevkinize uygun olanı isterseniz de işinizle ilgili olan alanları seçerek bildirim servisinin keyfini ücretsiz olarak çıkarabilirsiniz.