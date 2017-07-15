Uzaydan Gelen Radyo Sinyalleri Heyecanlandırdı

Dünyanın halihazırdaki en büyük radyo teleskopu Arecibo Gözlemevi, Pazar günü Ross 128 isimli yıldızın çevresinde yeni bir radyo sinyali yakalamayı başardı. Ulaşılan yeni sinyalin, mayıs ayında yakalanan ve kaynağı belirlenemeyen sinyalin aynısı olabileceği de belirtildi.

Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi, güneş sistemimize en yakın 12. yıldız olarak isimlendirilen ve bizden 11 ışık yılı uzakta olan kırmızı cüce Ross 128 çevresinde gözlem yaparken, mayıs ayında yakalanan ve esrarı bir türlü çözülemeyen sinyale benzer bir başka sinyal yakaladı.

Porto Riko Üniversitesi'nin Arecibo Planetary Habitability Laboratory merkezinde görev yapan Prof. Abel Mendez, sinyalleri "geniş bant yarı periyodik kutuplanmamış darbeler ve çok güçlü dağılım benzeri özellikler" olarak nitelendirdi. Bu hafta yazdığı bir blog yazısında, bu sinyallerin Ross 128'de gerçekleşen güneş patlamalarının bir şey tarafından engellenmesi ya da yüksek yörüngedeki bir uyduya çarpması sonucunda oluşabileceğini de iddia etmişti.

Fakat önerilen bu üç görüş de kimi sıkıntılar barındırıyor. Güneş patlamalarının Mendez'in tarif ettiği gibi sinyaller oluşturmaları pek mümkün görülmüyor. Hatta bunların bir başka cisime çarpmasının da çok imkanlı olmadığının altı çiziliyor. Ayrıca bugüne kadar herhangi bir uydunun güneş patlamalarından oluşan sinyalleri dağıttığı da tespit edilemedi. Daha iyi bir açıklama için yarın tekrar bu yıldızdan gelen sinyalleri dinleyecek olan Mendez, Ross 128'in hemen yanındaki bir başka yıldız olan Barnard's Star'a da kulak verecek benzer bir durum olup olmadığını kontrol edecek. Bunun sonucunda ise elle tutulur bir sonuca ulaşmayı bekleyecek.

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