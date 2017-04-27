Uzaydan İlk Kez 4K Canlı Yayın Yapıldı

Bu sabah saatlerinde AWS ve NASA, uzaydan ilk 4K canlı yayını gerçekleştirdiler. Yayın sırasında iki astronot, izleyiciler için küçük deneyler gerçekleştirerek, uzay ortamını daha net göstermeye çalıştılar.

Gelişen teknoloji ile birlikte uzaydan yapılan yayınların kalitesi artarken, bugün bir ilk gerçekleşti ve uzaydan yüksek çözünürlüklü canlı yayın yapıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Dr. Peggy Whitson ve Jack Fischer, 4K kalitesinde yaptıkları canlı yayın ile Dünya'ya bağlandılar ve uzay ortamına dair küçük deneyler gerçekleştirerek, bizlere o ortamı yaşatmaya çalıştılar.

4K canlı yayının faydalarından da bahseden astronotlar, yüksek çözünürlük ile yer istasyonuna daha ayrıntılı görüntüler gönderebildiklerini ve bu sayede herhangi bir sorunun hızlıca çözüldüğünü söylediler. Bununla birlikte yeni teknolojinin slow motion çekimlere de imkan sağladığını, böylece kimi deneylerde yaşananları daha yakından gözlemleyebildiklerini de belirttiler.

Buna ek olarak yüksek çözünürlüklü kamera teknolojisinin, Mars'a yolculuk gibi kimi görevlerde çok etkili olacağından da bahseden astronotlar, böylece Mars'a gönderilecek araçların, inecekleri yerleri daha iyi kestirebilecekleri ve bu yere giderken karşılarına çıkabilecek engelleri daha net görebileceklerinin de altını çizdiler.

Şimdilik Mars ulaşması çok zor bir yer gibi görünse de hemen yukarıda görebildiğiniz gibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gelen yüksek çözünürlüklü GIF'lere ulaşmak artık çok kolay. Bununla birlikte canlı yayını kaçıranlar için bu kayıtların, yakın zaman sonra tekrar AWS'nin internet sitesine yükleneceği de açıklandı.

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