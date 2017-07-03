?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaUzmanlar Açıkladı: Selfie Düşkünleri Kendini Beğenmiş Falan Değil!

Uzmanlar Açıkladı: Selfie Düşkünleri Kendini Beğenmiş Falan Değil!

selfie düşkünleri

Selfie, meali özçekim. Hani şu insanların çekerken şekilden şekile girdiği, bildin mi? İşte uzmanların açıklamasına göre, selfie çekip duran insanlar hasta değil, aksine senden benden sağlıklıymış.

Brigham Young Üniversitesi araştırmacıları tarafından yönetilen bir araştırmaya göre, 3 tipe ayrılan özçekimciler asla sandığınız gibi narsist olarak değerlendirilmiyor. Selfie çılgınları kendi fotoğraflarını iletişim, otobiyografi ya da kişisel yayıncılık amacıyla kameraya alıyorlar.

İletişimciler’ bunu, kendi kendilerini ailelerine, arkadaşlarına ve takipçilerine katılmanın bir yolu olarak alıyor ve tıpkı bir sohbet başlangıcı olan gülümseme gibi değerlendiriyorlar.

Öte yandan, ‘otobiyograflar’ selfieleri, kendi hayatlarını, hayatlarındaki önemli olayları kaydetmek ve önemli anıları korumak için bir araç olarak kullanıyor. İnsanların fotoğraflarını görebilmelerini seviyor, ancak geri bildirim ve iletişimle ilgilenmiyorlar. Bu tip özçekimcileri, daha çok genel bir fotoğraf albümü tutuyor gibi düşünebilirsiniz.

Araştırmacıların narsisizme en yakın değerlendirdiği grup olan ‘kişisel yayıncılar’sa, kendilerini mümkün olan en iyi ışıkta göstermek umuduyla hayatlarını belgelemekten hoşlanıyorlar. Bu grubun tek derdi fotoğraflarına bakmanız ve onların muhteşem olduğunu düşünmeniz. En az rastlanılan tipin bu özçekimciler olması sanılanın aksine insanların selfie çekme sebeplerini kendini beğenmişlikle bağdaştıramayacağımızı gösteriyor.

Kısacası, “Ey özçekimci, seni değerlendirenleri koy bir kenara, ters ışıktan uzak dur ve patlat bir selfie!”

İnsanların Selfie'lerini İnceleyen Şirket, Ölüm Tarihlerini Tahmin Ediyor

Selfielerin Gelecekteki Gücü

Yazar: - 03.07.2017

Uzmanlar Açıkladı: Selfie Düşkünleri Kendini Beğenmiş Falan Değil! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Microsoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor Microsoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor Ortaya çıkan yeni haberlere göre, Microsoft dünya çapında bine yakın işçiyi etkileyen, başka bir işten çıkarma dalgasını başlatmaya hazırlanıyor.…
NASA Başı Boş Asteroitlerden Nasıl Kurtulacağımızı Anlattı NASA Başı Boş Asteroitlerden Nasıl Kurtulacağımızı AnlattıFilmlerde çoğu kez devasa bir asteroit Dünya'ya yaklaştığı sırada bilim adamlarının çok karmaşık planlar yaparak bizi kurtardığını görmüştük.… Windows Phone İçin Skype Ölüyor! Windows Phone İçin Skype Ölüyor!Teknoloji devi Microsoft, son dönemlerde radikal kararlar alıyor. Şimdi de şirket, Skype'ı Windows Phone dahil olmak üzere eski platformlar için…
NATO'dan Petya Saldırısına Misilleme Gelebilir Pokemon Go Rekor Gelire ve 752 Milyon İndirmeye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ