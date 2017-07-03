Uzmanlar Açıkladı: Selfie Düşkünleri Kendini Beğenmiş Falan Değil!

Selfie, meali özçekim. Hani şu insanların çekerken şekilden şekile girdiği, bildin mi? İşte uzmanların açıklamasına göre, selfie çekip duran insanlar hasta değil, aksine senden benden sağlıklıymış.

Brigham Young Üniversitesi araştırmacıları tarafından yönetilen bir araştırmaya göre, 3 tipe ayrılan özçekimciler asla sandığınız gibi narsist olarak değerlendirilmiyor. Selfie çılgınları kendi fotoğraflarını iletişim, otobiyografi ya da kişisel yayıncılık amacıyla kameraya alıyorlar.

‘İletişimciler’ bunu, kendi kendilerini ailelerine, arkadaşlarına ve takipçilerine katılmanın bir yolu olarak alıyor ve tıpkı bir sohbet başlangıcı olan gülümseme gibi değerlendiriyorlar.

Öte yandan, ‘otobiyograflar’ selfieleri, kendi hayatlarını, hayatlarındaki önemli olayları kaydetmek ve önemli anıları korumak için bir araç olarak kullanıyor. İnsanların fotoğraflarını görebilmelerini seviyor, ancak geri bildirim ve iletişimle ilgilenmiyorlar. Bu tip özçekimcileri, daha çok genel bir fotoğraf albümü tutuyor gibi düşünebilirsiniz.

Araştırmacıların narsisizme en yakın değerlendirdiği grup olan ‘kişisel yayıncılar’sa, kendilerini mümkün olan en iyi ışıkta göstermek umuduyla hayatlarını belgelemekten hoşlanıyorlar. Bu grubun tek derdi fotoğraflarına bakmanız ve onların muhteşem olduğunu düşünmeniz. En az rastlanılan tipin bu özçekimciler olması sanılanın aksine insanların selfie çekme sebeplerini kendini beğenmişlikle bağdaştıramayacağımızı gösteriyor.

Kısacası, “Ey özçekimci, seni değerlendirenleri koy bir kenara, ters ışıktan uzak dur ve patlat bir selfie!”

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