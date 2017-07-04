Uzmanlar Yine Uyarıyor, Aşırı İnternet ve Sosyal Medya Akıl Sağlığına Zararlı

Yeni yapılan bir araştırma, 'aşırı' internet kullanımı ve sosyal medya alışkanlığının özellikle gençler arasında zihinsel sağlık sorunları ile arasında bir çarpıcı bir ilişkiyi ortaya çıkardı.

Arştırma, aşırı internet kullanımının, gözlenen zihinsel sorunların ve yaşam memnuniyetinin azalmasına neden olabileceği sonucuna net olarak varamamakla birlikte, internet ve sosyal medyada çevrimiçi olarak saatlerce vakit harcamanın gençlerin yaşam kalitesini etkilediğini, bundan dolayı ileri yaşlarda zihinsel ve ruhsal sıkıntılar yaşayabileceklerine dikkat çekiyor.

Aslında bu durum ve saptama, çok da yeni bir bulgu değil. Tamindir sayfalarında konuyla ilgili onlarca makale ve araştırma yayınlanmıştı. Bu yeni bulgular, bir öncekilerin öngörülerinde hiç de yanılmamış olduklarını ispatlıyor.

İngiltere'de "Çalışma ve Eğitim Politikası Enstitüsü" tarafından yayınlanan yeni bulgular, çocuk ve gençlerde zihinsel sağlık değerlendirmesi sonuçları irdelenerek yapıldı. Araştırmada bir bölüm, özellikle internet ve sosyal medya kullanımı ile zihinsel meselelerle olan ilişkisine odaklandı. Okul zamanı günde üç saat veya daha fazla çevrimiçi vakit geçiren çocuk ve gençlerin, zihinsel sağlık sorunlarının yaşıtlarından iki kat fazla olduğunu ortaya çıkarıldı. Araştırma ayrıca, aşırı genç İnternet kullanıcılarının, orta dereceli ya da daha az kullananlara kıyasla daha düşük yaşam standartlarına sahip olduklarını da belirledi.

Ancak araştırma, özünde internet ve sosyal medya kullanımının tamamen zararlı olabileceğini de işaret etmiyor. Her iki mecranın da aşırı kullanılmadığı takdirde pek çok avantajı olduğundan da bahsediliyor.

Aslında bu araştırma da diğerleri gibi net bir sonuca bağlanmazken, biz kısaca "her şeyin fazlası zarar" öğretisinden vaz geçmeyip, elimizle çenemizi kaşıyarak, düşünceli bir şekilde bu çalışmaları izlemeye devam ediyoruz.

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