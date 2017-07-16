?     Geri Bildirim
Valerian: City of Alpha
TamindirMobilOyunlarStratejiValerian: City Of Alpha

Valerian: City of Alpha

(iOS)
Valerian: City of Alpha İndir Hemen İndir

599 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Valerian: City of Alpha
Valerian: City of Alpha
Valerian: City of Alpha
Valerian: City of Alpha
Valerian: City of Alpha

iPhone ve iPad İçin Uzay Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Rihanna'nın oynadığı Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin resmi mobil oyunu

Valerian: City of Alpha, Luc Besson’ın bilim kurgu filmi Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu’nun resmi mobil oyunu. Rihanna’nın da oynadığı filmin mobil oyununda uzaylılarla insanların uyum içinde yaşam süreceği bir yer yaratmaya çalışıyoruz.

Ünlü isimlerin oynadığı sinema filmi Valerian: City of Alpha’nın mobil platforma uyarlanan oyunu, iOS tarafında da ücretsiz; hem iPhone hem de iPad’de oynamaya açık. Oyunda az önce de söylediğim gibi uzaylılarla insanların bir arada yaşadığı Alpha adında bir gezegende bulunuyoruz. Burada bulunma amacımız; uzay istasyonlarıyla dolu bu yeri kalabalık bir metropol haline getirmek. Gezegeni geliştirmek adına gerek teknoloji gerekse de kaynakları canlı türleriyle bağlantıya geçerek alıyoruz. Ajanlar toplayıp eğitiyor, bilinmeyen yerlere gönderiyoruz. Teknolojide belli bir noktaya geldiğimizde kendi uzay gemilerimizi yapmaya başlıyoruz.

Valerian: City of Alpha için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 10.0 ve üzeri
Üretici:
SPIL Games
Valerian: City of Alpha QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Minecraft
    MinecraftiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Minecraft Oyunu
  2. Clash of Clans
    Clash of ClansiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  3. Plants vs. Zombies 2
    Plants vs. Zombies 2iPhone ve iPad için Plants vs. Zombies 2
  4. Raft Survival Simulator
    Raft Survival SimulatoriOS için Hayatta Kalma Oyunu
  5. Mangala
    MangalaiPhone ve iPad için Strateji Oyunu

Valerian: City of Alpha Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster