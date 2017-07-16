Rihanna'nın oynadığı Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin resmi mobil oyunu

Valerian: City of Alpha, Luc Besson’ın bilim kurgu filmi Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu’nun resmi mobil oyunu. Rihanna’nın da oynadığı filmin mobil oyununda uzaylılarla insanların uyum içinde yaşam süreceği bir yer yaratmaya çalışıyoruz.

Ünlü isimlerin oynadığı sinema filmi Valerian: City of Alpha’nın mobil platforma uyarlanan oyunu, iOS tarafında da ücretsiz; hem iPhone hem de iPad’de oynamaya açık. Oyunda az önce de söylediğim gibi uzaylılarla insanların bir arada yaşadığı Alpha adında bir gezegende bulunuyoruz. Burada bulunma amacımız; uzay istasyonlarıyla dolu bu yeri kalabalık bir metropol haline getirmek. Gezegeni geliştirmek adına gerek teknoloji gerekse de kaynakları canlı türleriyle bağlantıya geçerek alıyoruz. Ajanlar toplayıp eğitiyor, bilinmeyen yerlere gönderiyoruz. Teknolojide belli bir noktaya geldiğimizde kendi uzay gemilerimizi yapmaya başlıyoruz.