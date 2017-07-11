Valve, Hilecileri Hunharca Banladı!

Valve, Steam Yaz İndirimleri biter bitmez kolları sıvadı ve CS: GO gibi oyunlarında hile ve hack araçları kullanan oyuncuların üzerine ban çekici ile çöktü.

Yapılan operasyonda VAC tarafından hile yaptığı tespit edilen tam 40.411 oyuncunun Valve sunucularına, hile yaptıkları oyunlara, kimi durumlarda da bütün hesaplarına erişimleri engellendi. Ayrıca bu oyunculara ek olarak Valve oyunları içinde kötü dil kullanan 4.972 oyuncu da banlandı.

Banlanan oyuncu sayısına baktığımızda bu son operasyonun son yıllarda gerçekleşen en büyük Valve operasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz senenin en büyük çaplı Valve ahlak masası asayiş operasyonunda 15.000 civarında hileci afacan tek seferde banlanmıştı.

Steam üzerinde her gün 3.500 civarında hileci VAC tarafından ayıklanarak banlanıyor. Tek seferde 40.000 rakamına ulaşılmasının sebebi ise Steam yaz indirimleri nedeniyle ucuzlayan oyun fiyatları. Sırf oyunlarda hile yapabilmek için özel hesaplar açılıyor ve oyuncular bu hesaplara hile yapmak istedikleri oyunları satın alıyorlar. Valve'ın bu sefer hızlı davranmış olması ve aradan aylar geçmesini beklememesi güzel bir durum.

Valve, banlanan oyuncuların hileler aracılığıyla toplamda 9.580 $ değerinde haksız kazanç elde ettiğini de raporluyor.

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