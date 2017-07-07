Valve, Steam Arayüzünü Tekrar Güncelleyecek

Valve, son zamanlarda sıkça Steam üzerinde yaptığı değişikliklerle gündeme gelmişti. Steam için bir takım arayüz geliştirmeleri yapılmış, oyun mağazasındaki tavsiye sistemi iyileştirilmeye çalışılmıştı.

Anlaşılan o ki bu güncel değişiklikler, Valve'ın planladığı son Steam değişiklikleri değilmiş. Valve'ın Hollanda'da katıldığı Indigo 2017 etinlikliğinde ağırlıklı olarak geliştiricilere yönelik yaptığı bir sunumda Steam'in yol haritasını açıklayan slaytlar paylaşıldı. Bu slaytlar kapsamlı bir Steam arayüz güncellemesinin yolda olduğunu gösteriyor.

Steam istemcisinde arayüzün baştan başa yenileceği ifade ediliyor. Bir sonraki slaytta ise daha detaylı bilgiler paylaşılmakta:

Oyuncular, güncelleme sonrasında oyun kütüphanelerine girdiklerinde son oynadıkları oyunlara kolayca erişerek bu oyunları hızlı bir şekilde başlatabilecekler. Ayrıca oyunlarda gerçekleşen aktiviteler ve arkadaşlarınızın faaliyetleri ile ilgili bilgiler sunulacak, güncelleme ve etkinlikler düzenlenen oyunların keşfedilmesi sağlanacak.

Oyun başlatma sayfalarında da önemli değişiklikler bizi bekliyor. Oyuncu topluluğu tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, sanatsal çizimler, kılavuzlar ve benzer içerikler bu sayfada gösterilecek. Ayrıca arkadaşlarınızın neler yaptığını ve yayınlarını takip edebilecek, resmi oyun etkinliklerine, güncellemelerine ve haberlerine ulaşabileceksiniz.

Bu arayüz güncellemesinin ne zaman yapılacağı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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