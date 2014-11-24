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Veirasoft Nöbet Listesi Hazırlama Programı
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Veirasoft Nöbet Listesi Hazırlama Programı

1.9
Veirasoft Nöbet Listesi Hazırlama Programı İndir Hemen İndir

40.1 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Veirasoft Nöbet Listesi Hazırlama Programı
Veirasoft Nöbet Listesi Hazırlama Programı
Veirasoft Nöbet Listesi Hazırlama Programı
Veirasoft Nöbet Listesi Hazırlama Programı

Hastane Nöbet Listesi Oluşturma Yazılımı

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 8 dakika önce

Veirasoft Hastane Nöbet Çizelgesi Hazırlama Programı ile Kolayca Nöbet Listeleri Oluşturabilirsiniz

Veirasoft Hastane Nöbet Çizelgesi Hazırlama Programı hastane personellerinin ihtiyaçları göz önünde tutularak geliştirilmiş bir nöbet çizelgesi  hazırlama yazılımıdır. 

Hastanelerde uygulanan gece nöbeti uygulaması gereğinde hastane personelinin belli günlerde hastanede nöbete kalması gerekmektedir. Bu nöbetlerin nasıl düzenleneceğini ayarlarmak ise sıkıntı yaratabilmektedir. Eğer çok sayıda personelin çalıştığı bir hastane söz konusuysa standart yöntemler ciddi karışıklıklara yol açabilir. Bu nedenle bu işi düzenlemesi için kullanabileceğiniz güvenilir bir araca ihtiyaç duyabilirsiniz.

Veirasoft Hastane Nöbet Çizelgesi Hazırlama Programı bu tür karışıklıkları önlemek amacıyla geliştirilmiş bir nöbet programı hazırlama uygulamasıdır. Yazılım sayesinde rassal veya doğrusal dağılıma göre nöbet listesi oluşturabiliyorsunuz. Programın güzel yönü hazırladığınız nöbet listelerini yazıcıdan çıktı olarak alabilmenize imkan vermesi.

Not: 1.5 güncellemesi ile program Veirasoft Nöbet Listesi Hazırlama Programı adını almıştır. 1.9 sürümü ile program ücretsiz hale gelmiştir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
137 / 12,882
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win8.1
Üretici:
Veirasoft

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