Verilerinizi Korumak İçin Kendini İmha Eden Orwl İle Tanışın

Dünya giderek küresel bir köy haline gelirken, bilgisayarlarımızda kullandığımız güvenlik önlemlerini de artırmamız gerekiyor. Son zamanlarda meydana gelen Petya ve WannaCry gibi güçlü saldırılar da göz önüne alındığında, daha kalıcı çözümlere geçmek hepimiz için iyi olacaktır. Bilgisayarınızı çok daha güvenli hale getiren, bilgilerin çakışması halinde tüm verilerinizi imha etme özelliği ile birlikte gelen Orwl'da bu çözümlerden sadece biri.

Orwl, avcunuza sığacak kadar kompakt, disk şeklinde bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Verilerinizi güvende tutmak için güvenlik özellikleriyle birlikte kullandığınız bilgisayarınıza yükleniyor. İki faktörlü doğrulama, fiziksel bir anahtar ve daha fazla güç için şifre gerektiren güvenlik sistemi, koruma seviyesini en üst düzeyde tutuyor.

Orwl Nasıl Çalışıyor?

Orwl bulunan her PC, sistemle iletişime geçmek için benzersiz bir anahtar ile birlikte geliyor. Anahtar NFC teknolojisi ile çalışıyor ve kişi 10 metre uzaklaştıktan sonra kilit moduna geçiyor. Diğer yandan işlemci uyku moduna geçerken, USB bağlantı noktalarına ve HDMI çıkışlarına da erişim kesiliyor. Bu noktada bilgisayarınız davetsiz misafirler için işe yaramaz bir sistem haline geliyor. Başka bir deyişle, kötü amaçlı yazılımlar yanınıza bile yaklaşamıyor.

Küçük bir sistem olmasına rağmen Orwl'ın tek eksik yönü pahalı olması diyebiliriz. Modeller, Windows, Ubuntu veya Qubes OS gibi işletim sistemlerinde çalışıyor ve fiyatları 1699 ila 4299 dolar arasında değişiyor. Üstelik bu sistemler, Skylake mimarisine dayanan Intel HD Graphics 515, 8 GB'a kadar LPDDR3-1600 RAM ve 480 GB'a kadar şifrelenmiş bir SSD özellikli Intel Core m7 (1.2 GHz) işlemci ile birlikte geliyor.

Windows Üzerindeki Verilerinizi Nasıl Koruyabilir veya Gizleyebilirsiniz?