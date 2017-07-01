Video Audio Converter
Android için Videoları Sese Dönüştürme Uygulaması
Video Audio Converter uygulamasıyla Android cihazlarınızda video dosyalarınızı kolaylıkla ses dosyalarına dönüştürebilirsiniz.
Video Audio Converter uygulamasıyla Android cihazlarınızda video dosyalarınızı kolaylıkla ses dosyalarına dönüştürebilirsiniz.
Genellikle bilgisayardan yaptığımız video dosyalarını sese dönüştürme işlemini mobil cihazlara taşıyan Video Audio Converter uygulaması, basit adımlarla bu işlemi gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Birçok video formatını destekleyen ve bu videoları MP3 ya da AAC ses formatlarına dönüştüren uygulamada dönüştürdüğünüz MP3 dosyalarını da düzenleyebiliyorsunuz.
Hızlı bir video kesme aracına da sahip olan uygulama tüm ARM işlemci mimarilerini destekliyor ve bu sayede birçok cihazda kullanılabiliyor. Dönüştürmek istediğiniz videoyu seçtikten sonra mod, format, kodlama ve bit rate değerlerini de seçip Convert tuşuna basmanız yeterli oluyor.
Uygulama özellikleri:
- MP3 ve AAC formatlarına dönüştürme,
- Dönüştürülen MP3 dosyalarını düzenleme,
- ARM işlemci mimarisi desteği,
- MP3 kesme,
- Birçok video formatını destekleme,
- Hızlı video kesme.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3.3 ve üzeri
- Üretici:
- Accountstudio
Ses ve Müzik Popülerleri
- Myt Mp3 Downloader (APK)Android için MP3 İndirme Uygulaması
- FizyAndroid için Turkcell Müzik Uygulaması
- Myt MuzikAndroid İçin Ücretsiz MP3 İndirme Uygulaması
- iPhone Zil SesleriAndroid İçin iPhone Zil Sesleri Uygulaması
- Konusma ve Ses kayıt - ASRAndroid için Ücretsiz Ses Kayıt Uygulaması
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı