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Video Audio Converter
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Video Audio Converter

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Video Audio Converter
Video Audio Converter
Video Audio Converter
Video Audio Converter

Android için Videoları Sese Dönüştürme Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 4 saat önce

Video Audio Converter uygulamasıyla Android cihazlarınızda video dosyalarınızı kolaylıkla ses dosyalarına dönüştürebilirsiniz.

Video Audio Converter uygulamasıyla Android cihazlarınızda video dosyalarınızı kolaylıkla ses dosyalarına dönüştürebilirsiniz.

Genellikle bilgisayardan yaptığımız video dosyalarını sese dönüştürme işlemini mobil cihazlara taşıyan Video Audio Converter uygulaması, basit adımlarla bu işlemi gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Birçok video formatını destekleyen ve bu videoları MP3 ya da AAC ses formatlarına dönüştüren uygulamada dönüştürdüğünüz MP3 dosyalarını da düzenleyebiliyorsunuz.

Hızlı bir video kesme aracına da sahip olan uygulama tüm ARM işlemci mimarilerini destekliyor ve bu sayede birçok cihazda kullanılabiliyor. Dönüştürmek istediğiniz videoyu seçtikten sonra mod, format, kodlama ve bit rate değerlerini de seçip Convert tuşuna basmanız yeterli oluyor.

Uygulama özellikleri:

  • MP3 ve AAC formatlarına dönüştürme,
  • Dönüştürülen MP3 dosyalarını düzenleme,
  • ARM işlemci mimarisi desteği,
  • MP3 kesme,
  • Birçok video formatını destekleme,
  • Hızlı video kesme.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Accountstudio
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