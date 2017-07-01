Video Audio Converter uygulamasıyla Android cihazlarınızda video dosyalarınızı kolaylıkla ses dosyalarına dönüştürebilirsiniz.

Video Audio Converter uygulamasıyla Android cihazlarınızda video dosyalarınızı kolaylıkla ses dosyalarına dönüştürebilirsiniz.

Genellikle bilgisayardan yaptığımız video dosyalarını sese dönüştürme işlemini mobil cihazlara taşıyan Video Audio Converter uygulaması, basit adımlarla bu işlemi gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Birçok video formatını destekleyen ve bu videoları MP3 ya da AAC ses formatlarına dönüştüren uygulamada dönüştürdüğünüz MP3 dosyalarını da düzenleyebiliyorsunuz.

Hızlı bir video kesme aracına da sahip olan uygulama tüm ARM işlemci mimarilerini destekliyor ve bu sayede birçok cihazda kullanılabiliyor. Dönüştürmek istediğiniz videoyu seçtikten sonra mod, format, kodlama ve bit rate değerlerini de seçip Convert tuşuna basmanız yeterli oluyor.

Uygulama özellikleri: