Video Hakem Uygulaması 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Kullanılacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya’nın ev sahipliğini yapacağı 2018 Dünya Kupası’nda video hakem uygulamasının kullanılacağını, bugün resmi olarak açıkladı.

Futboldaki hakem hatalarını en aza indirmek için bir süredir arayış içinde olan FIFA, önce gol çizgisi teknolojisini devreye almıştı. Bu teknolojiyle birlikte kale direklerine konulan sensörler, topun çizgiyi geçip geçmediğini tam olarak gösteriyor ve hakemin kolundaki saate gönderiyordu. Bu adımın işe yaramasının ardından harekete geçen FIFA, video hakem uygulamasını gündemine almıştı. Birkaç dostluk maçında denenen ve başarılı bulunan video hakem uygulamasının, 2018 Dünya Kupası maçlarında kullanılacağı resmi olarak açıklandı.

"2017 yılında, evinde ya da stadyumda maç izleyen herkes, hakemin hata yaptığı pozisyonun tekrarını izleyebiliyor. Böylesi durumları herkes görürken, sadece hakem göremiyor." diyen Infantino, "Video hakeme dair olumlu geri dönüşler aldık." şeklinde konuşmasını sürdürdü. Aralık ayında FIFA Dünya Kulüpler Kupası maçları sırasında resmi olarak da denenen bu teknolojinin, futbol maçlarındaki hakem hatalarını en aza indirebileceği de söylendi.

Bugüne kadar düzenlenen birçok Dünya Kupası organizasyonunda, akıllara kazınan hakem hataları olmuştu. Son olarak 2010 yılındaki kupada, Frank Lampard'ın Almanya'ya karşı attığı gol, hakem tarafından iptal edilmiş ve İngiltere'nin kaderi değişmişti. Basketbolda uzun süredir kullanılan bu teknolojinin, futbol sahalarında nasıl işleyeceğini, Dünya Kupası maçlarında göreceğiz.

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