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Android P'nin Adı Ne Olacak?

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | Tamindir TV
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Android P'nin ismi ne olacak? Mobil cihazlar için geliştirilen Android işletim sisteminin yeni çıkacak olan sürümü olan Android 9.0’ın ismi ne olacak? Daha önce, Nougat, Oreo gibi isimler ile yayınlanan Android sürümlerinin yeni versiyonu olan ve yakın zamanda dağıtılacak işletim sistemi Android P’nin sahip olacağı ada dair tahminlerimizi bu videoda bulabilirsiniz.

 

Mobil işletim sistemi pazarının önemli bir kısmına sahip olan Android işletim sistemi, çıkacak olan her yeni Android sürümü’nde kullanıcıları heyecanlandırmaya devam ediyor. Daha önceki sürümlerinde şekerleme isimleri alarak aynı zamanda bir çok kullanıcının da sempatisini kazanan Google, çıkacak olan Android P sürümü işletim sistemine hangi ismi verecek? Yanıtı aradığımız Android P’nin ismi ne olacak ? sorusunun yanı sıra, Android P ne zaman çıkacak? Android P hangi cihazlara (akıllı telefonlara) gelecek? gibi soruların da yanıtını aradığımız videoda, konuyla ilgili bir çok sorunuza cevap bulabilirsiniz.

 

Android P (9.0) ile ilgili en çok merak ettiklerinizi bu videoda ele aldık. En yeni ve en güncel incelemeler ve Tamindir Bey’in en yeni videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.

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ETİKETLER : Android android p

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