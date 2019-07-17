Asus Vivobook S430 İnceleme - Zevkinize Göre Renginizi Seçin!

Asus Vivobook S430 İnceleme videosunda taşınabilir bilgisayar modelleri arasında kendine güzel bir yer edinen Asus'un modelini yakından inceliyoruz. Bu videoda Asus Vivobook S430 teknik detaylarına ve kullanıcı deneyimi hakkındaki deneyimlerimizi yakından aktarıyoruz.

Asus Vivobook S430 Teknik Özellikleri

Ekran: 14-inch Full HD 1080p IPS panel, Anti-glare

İşlemci: Intel Core i5-8265

Ekran Kartı: Nvidia MX150

RAM: 8 GB DDR4 RAM

Depolama: 256GB M.2 SATA3 SSD

Asus Vivobook S430 Fiyatı

Asus Vivobook S430'un elimizdeki modeli ortalama 7000-8000 TL bandından kullanıcılarla buluşuyor.