Adres ve Telefon Bilgileriniz Çalınmış Olabilir! Teknoloji Haberleri #138​

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:
- Getir, Unicorn Oldu: 300 Milyon Dolar Yatırım Aldı
- YemekSepeti Siber Saldırıya Uğradı: Kullanıcı Verileri Çalındı!
- Türkiye ve ABD'den Siber Güvenlik Tatbikatı!
- İnönü Üniversitesinden Elektrikli Araç Bataryası ve Batarya Sistemi!
- WhatsApp Web Telefon Olmadan Kullanılabilecek
- Twitter, 30 Milyon TL Ceza Ödemeyecek: İndirim Yapıldı
- Kabloya Elveda: Huawei'den Uzun Menzilli Kablosuz Şarj Geliyor
- iPhone 13 Hiçbir Zaman Çıkmayabilir: İşte Nedeni!
- iPhone 13 Çentik Tasarımı Sızdırıldı
- AirPods 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu: İşte Özellikleri
- Eski ABD İstihbarat Müdürü Gizli UFO Belgelerini Deşifre Etti
- Çevre Bilimci: Erkek Penisleri Kirlilik Nedeniyle Küçüldü
Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.
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