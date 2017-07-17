200'den fazla kanalı izleyin, beğendiğiniz müzik ve videoları indirin.

VidMate (APK), Android telefonunuzda müzik, video, film indirmek ve canlı tv izlemek için kullanabileceğiniz tamamen ücretsiz bir uygulama.

Milyonlarca yüksek kalitede şarkı ve albümleri indirmekten 200’den fazla tv kanalını canlı olarak izlemeye, Bollywood, Hollywood, Kollywood ve diğer filmleri ücretsiz olarak indirmekten Facebook videolarını indirmeye her şeyi yapabiliyorsunuz VidMate. APK kurulum dosyasını indirdikten sonra klasik yükleme işleminin ardından popüler video izleme sitelerinin kısayollarını içeren arayüzle karşılaşıyorsunuz. Uygulamanın arayüzü YouTube’a oldukça benziyor. Ana ekran sekmesinde öne çıkan videolar, filmler, müzikler, video klipler gösteriliyor. Hemen aşağısında sık kullanılan sosyal ağlar listeleniyor. Videoları dilediğiniz format ve çözünürlükte indirebiliyorsunuz. Yalnız indirdiğiniz videoları sadece uygulama içerisinden görüntüleyebiliyorsunuz.

Uygulamanın indirme ayarlarına da bakmanızı tavsiye ederim. Zira; ağ bağlantısı kesilip geldiğinde indirmenin otomatik sürdürülmesinden videoların altyazılarıyla birlikte indirilmesine, altyazı dilini ayarlamaktan indirme hızını belirlemeye birçok ayar var. Uygulamanın geliştiricilerine göre Vidmate, aynı bağlantı hızıyla benzer uygulamalardan yüzde 200’e kadar daha hızlı indirme sunuyor.

VidMate Özellikleri: