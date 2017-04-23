Vigor Camera
Harika fotoğraflar çekmenizi sağlayan alternatif kamera uygulaması
Vigor Camera, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanmakta olduğunuz varsayılan kameranızın yerine tercih edebileceğiniz bir alternatif kamera uygulamasıdır. Harika fotoğraflar elde etmenizi sağlayan Vigor Camera ile işiniz bir hayli kolaylaşıyor.
Telefonlarınızda kullanabileceğiniz alternatif kamera uygulaması olan Vigor Camera, yüksek çözünürlüklü videolar kaydedip harika fotoğraflar çekmenizi sağlayan bir kamera uygulamasıdır. İşlevsel özelliklere sahip olan uygulama ile fotoğraflarınıza harika efektler uygulayabiliyor ve resimlerinizin daha güzel görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Temel kamera uygulamasında yer alan pek çok özelliğe sahip olan Vigor Camera, mutlaka denemeniz gereken bir kamera uygulamasıdır diyebilirim. Çektiğiniz içerikleri güvende tutmanızı da sağlayan uygulama ile fotoğraf ve videolarınıza şifre koyabiliyorsunuz.
Hoş görsellere ve kolay menülere sahip olan Vigor Camera, minimal boyutuyla da telefonunuzda fazla yer kaplamıyor. Yenilikçi özellikleriyle mutlaka denenmesi gereken bir kamera uygulamasıdır. Eğer resim çekmekten hoşlanan biriyseniz Vigor Camera'yı mutlaka denemelisiniz.
Vigor Camera uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- ZhangChengcvb
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