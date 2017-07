Okçuluk becerilerinizi sınadığınız oyunda korkunç canavarların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz

Vikings: an Archer's Journey, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir okçuluk oyunu olarak ön plana çıkıyor. Harika mekaniklere sahip olan oyunda Vikingleri kullanarak okçuluk maarifetlerinizi gösteriyorsunuz.

Harika mekaniklere sahip bir oyun olarak dikkatimizi çeken Vikings: an Archer's Journey, okçuluğu ve koşu oyunlarını birleştiriyor. Minimalist tarz atmosfere ve zorlu bölümlere sahip olan oyunda korkunç canavarlarla mücadele ediyor ve düşmanlara ok saplamaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda becerilerinizi ve reflekslerinizi sınıyorsunuz. Oldukça hoş bir oynanışa sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Sürükleyici kurgusu ve heyecan verici mekanikleriyle Vikings: an Archer's Journey mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Benzersiz özelliklere sahip olan bu oyunu sakın kaçırmayın.

Vikings: an Archer's Journey oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.