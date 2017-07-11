Vikings: an Archer`s Journey(iOS)
iOS için Aksiyon Dolu Okçuluk Oyunu
Sürükleyiciliği bir hayli fazla olan harika bir okçuluk oyunu
Vikings: an Archer's Journey, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir okçuluk oyunudur. Aksiyon dolu sahnelere sahip olan oyunda becerilerinizi sınıyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.
Zevkli bir okçuluk oyunu olarak karşımıza çıkan Vikings: an Archer's Journey, becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Minimal tarz grafiklere ve atmosfere sahip olan oyunda ok atarak ilerliyor ve düşmanlarınızı ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Harika mekaniklere sahip olan oyunda zevkli zaman geçiriyor ve benzersiz bir oynanış ile karşılaşıyorsunuz. Özel güçlerin de yer aldığı oyunda düşmanlarınızı ortadan kaldırmanız gerekiyor. Platform oyunu tarzında kurgusu bulunan oyunda bölüm sonunda yer alan dev canavarları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Sürükleyiciliğiyle de ön plana çıkan Vikings: an Archer's Journey'i sakın kaçırmayın.
Vikings: an Archer's Journey oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- PINPIN TEAM
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