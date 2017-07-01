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ViPER4Android
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ViPER4Android

ViPER4Android İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ViPER4Android
ViPER4Android
ViPER4Android
ViPER4Android

Android için Ses Yükseltme Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 5 saat önce

ViPER4Android uygulamasıyla Android cihazlarınızın ses seviyesini maksimum yüksekliğe çıkarabilirsiniz.

ViPER4Android uygulamasıyla Android cihazlarınızın ses seviyesini maksimum yüksekliğe çıkarabilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızın hoparlör performansını beğenmiyorsanız, kulaklık olmadan müzik dinlemek oldukça kötü bir deneyim olacaktır. Çeşitli ekolayzer uygulamalarıyla bu ses seviyesi biraz daha yükseltilebilir fakat yine de çok etkili sonuçlar alamayabilirsiniz. İşte bu noktada ViPER4Android uygulamasını kullanarak, cihazınızda  oldukça iyi ses deneyimi kazanabilirsiniz.

Uygulamayı yüklemeden önce cihazınızın rootlu olması ve Busybox yüklü olması gerekiyor. Cihazınızı daha önce root’ladıysanız ViPER4Android uygulamasından oldukça etkili sonuçlar alabilirsiniz. Fakat, cihazınız rootlu değilse ve bu konu hakkında fikriniz yoksa hiç bulaşmamanızı tavsiye ediyorum.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Rusça İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
枫影（尹湘中
ViPER4Android QR Kodu Okutarak İndir

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