Virgin Galactic, Uzay Gemisi Testlerini 3 Yıl İçinde Yapacak

Virgin Galactic'in çalışmalarını takip ediyor musunuz? Bir süredir çalışmaları konusunda sessiz kalan ekip, nihayet uzay çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Virgin CEO'su Richard Branson, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ilk kez güçlendirilmiş test uçuşlarını 3 yıla yakın bir sürede başlatacaklarını açıkladı.

Virgin Galactic, trafik 2014 kazasından sonra uzay çalışmalarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Richard Branson'a göre güçlendirilmiş uzay gemileri 3 yıla yakın bir sürede test uçuşlarını gerçekleştirebilecek. Şirket, her 3 haftada bir atmosferde uçacaklarını ve Kasım veya Aralık ayına kadar uzayı aşabileceklerini belirtiyor.

Şirket mevcut vizyonuna ulaşması halinde uzay seyahatlerine bir an önce başlamayı hedefliyor. Richard Branson'da 2018 yılının sonuna kadar ticari seyahatleri yapmak istediklerini her fırsatta dile getiriyor. Şimdiden ilk ücretli uçuşlar için yerler ayırtılmaya başlandı. Görünüşe göre, uçuşlar için aylarca sıra bekleme durumu bile yaşanabilir.

Hatırlarsanız Virgin Grubu sahibi Richard Branson, ilk ticari uzay gemisi limanının açılışını dahi yapmıştı. Branson'ın bu uçuk projesi 237 milyon dolara tamamlanmıştı.

Birkaç yıl içerisinde uzay seyahatleri gerçekleşecek mi hep birlikte göreceğiz.

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