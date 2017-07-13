?     Geri Bildirim
Virtua Tennis Challenge
TamindirMobilOyunlarSporVirtua Tennis Challenge

Virtua Tennis Challenge

(iOS)
Virtua Tennis Challenge İndir Hemen İndir

474 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5

iPhone ve iPad İçin Tenis Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

SEGA'nın tenis oyunu ücretsiz olarak mobilde

Virtua Tennis Challenge, SEGA’nın iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı tenis oyunu. Bir dönem SEGA konsolunda saatlerinizi harcadıysanız nostalji yaşamak adına indirip oynayın. Grafikler, oyuncu hareketleri, kontroller, mod seçenekleri… Her şeyiyle dört dörtlük bir tenis oyunu karşımızda.

SEGA’nın seneler sonra mobil platforma taşıdığı oyunlarından Virtua Tennis Challenge, her yönüyle iPhone ve iPad ile uyumlu bulabileceğiniz en iyi tenis oyunu. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla beraber isterseniz de dünya genelinde oyuncularla maç yapabiliyorsunuz. Oyunda birçok mod bulunmakta. Bunlardan bahsetmem gerekirse;

  • SPT World Tour’da uzun geçen Sezon ve Ödüllü Turnuvalar
  • Yeni tenis oyuncularının ve kortların kilidini açtığınız, tek ve çiftli oynama seçeneği sunan Gösteri Maçı
  • Sıralamadaki yerinizi yükseltebileceğiniz Hızlı Maç modu
  • Atışlarınızı geliştirebileceğiniz Antrenman Modu

İnternetsiz (offline) oynama seçeneği sunan Virtua Tennis Challenge, eski SEGA oyunlarına özlem duyanlar için iyi bir seçim.

Virtua Tennis Challenge için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Sega
Virtua Tennis Challenge QR Kodu Okutarak İndir

Spor Popülerleri

  1. Game of Coinball
    Game of CoinballiPhone ve iPad için Spor Oyunu
  2. Dream League Soccer 2017
    Dream League Soccer 2017iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Türkçe Futbol Oyunu
  3. Champ Man 16
    Champ Man 16iPhone ve iPad için Menajerlik Oyunu
  4. First Touch Soccer 2014
    First Touch Soccer 2014iPhone ve iPad için Futbol Oyunu
  5. FIFA 16
    FIFA 16iPhone ve iPad İçin FIFA 16 Oyunu

Virtua Tennis Challenge Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster