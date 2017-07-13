Virtua Tennis Challenge(iOS)
iPhone ve iPad İçin Tenis Oyunu
SEGA'nın tenis oyunu ücretsiz olarak mobilde
Virtua Tennis Challenge, SEGA’nın iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı tenis oyunu. Bir dönem SEGA konsolunda saatlerinizi harcadıysanız nostalji yaşamak adına indirip oynayın. Grafikler, oyuncu hareketleri, kontroller, mod seçenekleri… Her şeyiyle dört dörtlük bir tenis oyunu karşımızda.
SEGA’nın seneler sonra mobil platforma taşıdığı oyunlarından Virtua Tennis Challenge, her yönüyle iPhone ve iPad ile uyumlu bulabileceğiniz en iyi tenis oyunu. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla beraber isterseniz de dünya genelinde oyuncularla maç yapabiliyorsunuz. Oyunda birçok mod bulunmakta. Bunlardan bahsetmem gerekirse;
- SPT World Tour’da uzun geçen Sezon ve Ödüllü Turnuvalar
- Yeni tenis oyuncularının ve kortların kilidini açtığınız, tek ve çiftli oynama seçeneği sunan Gösteri Maçı
- Sıralamadaki yerinizi yükseltebileceğiniz Hızlı Maç modu
- Atışlarınızı geliştirebileceğiniz Antrenman Modu
İnternetsiz (offline) oynama seçeneği sunan Virtua Tennis Challenge, eski SEGA oyunlarına özlem duyanlar için iyi bir seçim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Sega
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