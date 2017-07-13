SEGA'nın tenis oyunu ücretsiz olarak mobilde

Virtua Tennis Challenge, SEGA’nın iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı tenis oyunu. Bir dönem SEGA konsolunda saatlerinizi harcadıysanız nostalji yaşamak adına indirip oynayın. Grafikler, oyuncu hareketleri, kontroller, mod seçenekleri… Her şeyiyle dört dörtlük bir tenis oyunu karşımızda.

SEGA’nın seneler sonra mobil platforma taşıdığı oyunlarından Virtua Tennis Challenge, her yönüyle iPhone ve iPad ile uyumlu bulabileceğiniz en iyi tenis oyunu. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla beraber isterseniz de dünya genelinde oyuncularla maç yapabiliyorsunuz. Oyunda birçok mod bulunmakta. Bunlardan bahsetmem gerekirse;

SPT World Tour’da uzun geçen Sezon ve Ödüllü Turnuvalar

Yeni tenis oyuncularının ve kortların kilidini açtığınız, tek ve çiftli oynama seçeneği sunan Gösteri Maçı

Sıralamadaki yerinizi yükseltebileceğiniz Hızlı Maç modu

modu Atışlarınızı geliştirebileceğiniz Antrenman Modu

İnternetsiz (offline) oynama seçeneği sunan Virtua Tennis Challenge, eski SEGA oyunlarına özlem duyanlar için iyi bir seçim.