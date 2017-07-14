Vodafone'da 15 Temmuz İçin Özel Bir Paket Sundu

Turkcell ve TTNET'in 15 Temmuz için hazırladığı tarihe özel paketlere Vodafone'da dahil oldu.

Dün Tamindir.com'da yayınladığımız Operatörler 15 Temmuz İçin Özel Paketler Hazırladılar!, haberimizdeki operatörlerin arasına Vodafone da katıldı. Abonelerine aşağıdaki mesajı gönderen operatör, böylece yarıştan kopmamış olduğunu da belli etti.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 1. senesine özel Türk Telekom ve Turkcell operatörleri, kullanıcıları için bir günlük paketler hazırlamış ve bu paketleri SMS kullanıcılarına duyurmuşlardı. Dün öğle saatlerinde yapılan bu duyurulara, akşam saatlerine doğru Vodafone da katıldı. Operatör, tıpkı diğerleri gibi 15 Temmuz'da saat 09:00'da başlayacak olan kampanyasını servis edeceğini açıkladı, bu kampanya 16 Temmuz saat 09:00'a kadar devam edecek. Vodafone 15 Temmuz'da kullanıcılarına 600 dakika konuşma, 1000 SMS ve 1GB internet kullanma hakkı yükleyecek.

Böylece 3 büyük operatör de 15 Temmuz için anlamlı bir jest yapmış olacaklar

Operatörler 15 Temmuz İçin Özel Paketler Hazırladılar!