Voletarium: Sky Explorers ile kendi uçağınızı kullanarak yeni ülkeler keşfedin!

Uçmayı seviyorsanız ve uçak kullanmak istiyorsanız Voletarium: Sky Explorers oyunu tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Voletarium: Sky Explorers oyunu, size kendi uçağınızla birlikte uçma imkanı sunuyor.

Voletarium: Sky Explorers oyununda, sizin de dahil olduğunuz bir grup insan uçak yapıyorlar. Oldukça eski olan bu uçağı uçurmak çok zor fakat siz bunun üstesinden gelebilirsiniz. Yaptığınız bu uçakla birlikte bazı yolculuklara çıkmalı ve yeni yerler keşfetmelisiniz. Elbette bu oyunu oynamak düşündüğünüz kadar kolay olmayacak. Çok fazla yükseğe çıkamayan uçak ile yeni ülkelere keşif yapabilmek yalnızca profesyonellerin işidir. Sizin de profesyonel olduğunuzu biliyoruz. Bunu başarabilirsiniz!

Renkli grafikleri ve aksiyon dolu müzikleri ile birlikte Voletarium: Sky Explorers oyununu çok seveceksiniz. Oyunda uçakla yolculuk yaparken bazı sıkıntılar ile karşılaşabilirsiniz. Mesela uçağınızın kontrolünü kaybedip bazı hasarlar alabilirisiniz. Oyunun geliştiricileri hasar aldığınız zamanlarda sizi fazla bunaltmamak için bazı bölgelere hasar giderici nesneler koymuş. Uçağınızın hasarlarını bu nesneler ile sorunsuz olarak giderebilirsiniz.

Voletarium: Sky Explorers oyununda uçakla yeni ülkeler keşfederken gökyüzünde bulunan paraları da toplamanız gerekli. Topladığınız bu paralar ile birlikte uçağınızı geliştirebilir ve daha fazla mesafeye gidebilirsiniz.

Sadece boş zamanlarınızda değil sürekli oynamak isteyeceğiniz Voletarium: Sky Explorers oyununu hemen şimdi indirip keşfe başlayın!