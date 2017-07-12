Voletarium: Sky Explorers ile kendi uçağınızı yapın ve keşfe başlayın!

Herkes kuşlar gibi özgürce uçabilmek ister. Fakat insanın yapısı gereği bu elbette mümkün değil. İnsanlar ise kendileri uçamıyorlarsa bazı nesneleri uçurmayı denemişlerdir. İşte tam olarak bu fikri konu alan Voletarium: Sky Explorers, uçak yapmanızı ve uçurmanızı sağlıyor.

Voletarium: Sky Explorers oyununda, bir grup insan bir nesneyi uçurabileceklerini keşfediyorlar. Bir şekilde uçak yapmayı başaran bu insanlar, yaptıkları uçak ile birlikte gökyüzünü keşfe başlıyorlar. Oldukça zevkli bir macerayı konu alan Voletarium: Sky Explorers, size sınırsız eğlence imkanı sunuyor.

Voletarium: Sky Explorers oyununda yaptığınız uçağı geliştirmek için büyük fırsatlara sahipsiniz. Öncelikli olarak uçağınızı uçurmalı ve diğer ülkelere doğru yolculuğa başlamalısınız. Yalnız uçağı kullanırken oldukça dikkatli olmanız lazım. Henüz geliştirme aşamasında olan uçak, çok tehlikeli ve kontrolü ise oldukça zor. Bu yüzden keşfettiğiniz ülkelerde uçağınız için yeni parçalar bulmalı ve uçağınızı geliştirmelisiniz.

Uçak kullanırken elbette bazı hatalar yapacak ve uçağa zarar vereceksiniz. Bunu da düşünen Voletarium: Sky Explorers geliştiricileri, uçağın hasarını gidermek için gökyüzüne bazı nesneler eklemiş. Bu nesneleri alarak uçağınızı tamir edebilir ve keşif yolculuğunuza ara vermeden devam edebilirsiniz.

Anlatırken bizi eğlendiren bu oyunun oynayanları kendisine hayran bırakacağına inanıyoruz. Hadi hemen şimdi Voletarium: Sky Explorers indirin ve keşfe başlayın.