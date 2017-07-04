Volvo Akıllı Arabalarının Kangurularla Alıp Vermediği Ne?

Volvo geçtiğimiz günlerde kendi kendine sürüş teknolojisine sahip araçlarının kanguruları tanımayacağını keşfetti. Çünkü bu hayvanların hareket tarzları diğer büyük hayvanlardan oldukça farklı olduğu için otonom araçlar kanguruları tanıyamıyor.

ABC Avustralya televizyon kanalına konuşan Volvo Avustralya teknik müdürü David Pickett, hayvanların atlayıp sıçramasının aracın hayvan tespit sistemini yanılttığını söyledi. Oysa sistem, geyik ve benzeri diğer yabanıl hayvanlarla test edildiğinde sorun çıkmamış. Pickett TV'ye verdiği röportajda, "Arabalar, nesnenin uzaklığını belirlemek için zemini bir referans noktası olarak kullanarak onları tespit ediyor, ayakları sıkça yerden kesilen kangurular sistemi zorlayabiliyor." dedi.

Avustralyalı trafik sigorta şirketi AAMI tarafından hazırlanan 2016 kaza raporlarına göre, kangurular Avustralya'daki diğer hayvanlara oranla daha fazla kazaya neden oluyorlar. Hayvanların karıştığı 10 çarpışmanın dokuzunu kangurular oluşturuyorlar.

Volvo Avustralya genel müdürü Kevin McCann, The Guardian gazetesine, sistemin çeşitli farklı durumlarda test edildiğini, bu keşif ile yazılım ayarlamasının yenden güncelleneceğini ifade etti. McCann, "Bu oldukça ayrıntılı bir süreç. Buna özellikle kanguru algılama teknolojisi olarak eğilmiyoruz, daha farklı hareket eden tüm küçük hayvanları kapsayacak bir çalışma olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Volvo, otomobil güvenlik sistemleri şirketi Autoliv ve çip üreticisi Nvidia ile kendi kendine sürüş araçlarının güvenlik sistemleri için ortaklık kurmuştu. Şirket 2021 yılına kadar akıllı araçlarının yolda olmasını planlıyor. Birileri kangurulara acil haber versin!

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