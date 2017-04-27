Vox Voyager(Android)
Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeli ve arkadaşlarınıza meydan okumalısınız
Vox Voyager, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümleriyle karşımıza çıkan Vox Voyager'da zevkli zamanlar geçirebiliyoruz.
Rengarenk bir labirent oyunu olarak karşımıza çıkan Vox Voyager, renkli blokları eşleştirip labirentleri ortaya çıkarmaya çalıştığımız bir oyundur. Oyunda yer alan onlarca bölüm ve farklı zorluk seviyelerini geçmek için mücadele ediyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Benzersiz bir bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğim Vox Voyager, keyifle oynayabileceğinizi düşündüğüm bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz Vox Voyager'ı mutlaka denemelisiniz.
Kendi bölümlerinizi üretip diğer oyuncuların oynaması için paylaşabileceğiniz oyunda yaratıcılığınızı da konuşturuyorsunuz. Zorlu görevlere de sahip olan oyunda kolay bir oynanış yer alıyor. 5 farklı dünyada geçen Vox Voyager, renk severlerin mutlaka denemesi gereken bir bulmaca oyunudur.
Vox Voyager oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Brandon Gomez
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Vox Voyager Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı