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Vox Voyager
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Vox Voyager

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Vox Voyager
Vox Voyager
Vox Voyager
Vox Voyager
Vox Voyager

Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeli ve arkadaşlarınıza meydan okumalısınız

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Vox Voyager, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümleriyle karşımıza çıkan Vox Voyager'da zevkli zamanlar geçirebiliyoruz.

Rengarenk bir labirent oyunu olarak karşımıza çıkan Vox Voyager, renkli blokları eşleştirip labirentleri ortaya çıkarmaya çalıştığımız bir oyundur. Oyunda yer alan onlarca bölüm ve farklı zorluk seviyelerini geçmek için mücadele ediyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Benzersiz bir bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğim Vox Voyager, keyifle oynayabileceğinizi düşündüğüm bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz Vox Voyager'ı mutlaka denemelisiniz.

Kendi bölümlerinizi üretip diğer oyuncuların oynaması için paylaşabileceğiniz oyunda yaratıcılığınızı da konuşturuyorsunuz. Zorlu görevlere de sahip olan oyunda kolay bir oynanış yer alıyor. 5 farklı dünyada geçen Vox Voyager, renk severlerin mutlaka denemesi gereken bir bulmaca oyunudur.

Vox Voyager oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Brandon Gomez
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