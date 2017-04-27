Vox Voyager, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir bulmaca oyunudur. Zorlu bölümleriyle dikkatimizi çeken Vox Voyager'da labirentleri çözmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olan Vox Voyager, renkli blokları kullanarak labirentleri çözmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda renkli blokları döndürerek ve eşleştirerek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyor ve aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Farklı zorluk seviyelerinin de yer aldığı oyunda onlarca bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Benzersiz bir kurguya sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Elinizi çabuk tutmalı ve kısa sürede bölümleri geçmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Vox Voyager'ı sakın kaçırmayın.

Kendi bölümlerinizi de yapabileceğiniz oyunda ürettiğiniz bölümleri paylaşabilir ve tüm dünyadaki oyuncuların oynamasını sağlayabilirsiniz. Zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gereken oyun renkli bölümleriyle de dikkat çekiyor. Eğer basit ama etkili bir bulmaca oyunu arıyorsanız Vox Voyager'ı tercih edebilirsiniz.

Vox Voyager oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.