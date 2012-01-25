VSO Downloader, Youtube ve benzeri yüzlerce sitede izlediğiniz videoları anlık olarak ses veya video formatında bilgisayarınıza kaydetmenize yarayan ücretsiz ve başarılı bir programdır.

Program siz internette gezerken oynatılan videoları otomatik olarak algılar ve kullanıcıyı kopyala-yapıştır gibi işlemlerle uğraştırmadan kolay ve hızlı bir şekilde indirme işlemine olanak tanır. Ayrıca Youtube, Dailymotion, Myspace gibi sitelerde izlediğiniz videolardaki sesleri mp3 formatında bilgisayarınıza kaydetmenize izin verir.

Tüm tarayıcılarla uyumlu olarak çalışır ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kullanımı çok kolaydır.