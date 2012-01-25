VSO Downloader5.0.1.36
VSO Downloader, Youtube ve benzeri yüzlerce sitede izlediğiniz videoları anlık olarak ses veya video formatında bilgisayarınıza kaydetmenize yarayan ücretsiz ve başarılı bir programdır.
Program siz internette gezerken oynatılan videoları otomatik olarak algılar ve kullanıcıyı kopyala-yapıştır gibi işlemlerle uğraştırmadan kolay ve hızlı bir şekilde indirme işlemine olanak tanır. Ayrıca Youtube, Dailymotion, Myspace gibi sitelerde izlediğiniz videolardaki sesleri mp3 formatında bilgisayarınıza kaydetmenize izin verir.
Tüm tarayıcılarla uyumlu olarak çalışır ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kullanımı çok kolaydır.
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VSO Downloader 4.5.0.16 için kullanıcı dedi ki;
küçük küçük parçalar halinde indiriyor ve indirme bittiğince dosyaları açamıyorum bilgisi olan var mı ?
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VSO Downloader 4.5.0.16 için bekir kahraman dedi ki;
hiçbişey algılamıyor anlamadım
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VSO Downloader için Kadir Erşen dedi ki;
Filmleri tek parça indirmiyor bunun için ayar yapmakmı lazim yada nasıl yapıyoruz
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VSO Downloader 4.5.0.16 için burak uca dedi ki;
evet biraz yavaş ama oluyor. işimede yarıyor.
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VSO Downloader 4.4.0.6 için MeTeHaN dedi ki;
harika herkese öneririm 2
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Portekizce Fransızca ispanyolca Almanca Türkçe Arapça İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 285 / 243,990
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- VSO-Software
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