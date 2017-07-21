Tanrıların gücünü de alabildiğimiz bir orduyla savaşlara giriyoruz.

War of Gods: DESTINED, Android platformunda RPG, SLG, simülasyon öğelerini harmanlayan strateji oyunu olarak yerini alıyor.

Thor, Zeus, Ra, Odin ve diğer Tanrı – Tanrıçaların gücünü arkamıza alarak savaştığımız oyunda gerçek zamanlı PvP ve hikaye odaklı PvE modları bulunmakta.

Yunan mitolojisinin bilinen Tanrı ve Tanrıçalardan yardım alarak toprakları ele geçirdiğimiz strateji odaklı mobil oyunda Tanrıların diyaloga girdiği ara sahnelerle bolca karşılaşıyoruz. Savaş vakti geldiğinde oldukça büyük iki ordu karşı karşıya geliyor. Herkes topraklarını kaptırmamak için mücadele veriyor. Savaş esnasında askerlerimiz kadar Tanrı ve Tanrıçaların da önemi büyük. Hatta savaşı kaybettiğimizi veya kazandığımızı düşündüğümüz anda güçlerini göstererek her şeyi değiştirebiliyorlar. Ancak Tanrı ve Tanrıçaları her zaman kullanamıyoruz.

War of Gods: DESTINED Özellikleri: