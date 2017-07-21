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War of Gods: DESTINED
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War of Gods: DESTINED

(iOS)
War of Gods: DESTINED İndir Hemen İndir

173 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
War of Gods: DESTINED
War of Gods: DESTINED
War of Gods: DESTINED
War of Gods: DESTINED
War of Gods: DESTINED

iPhone ve iPad İçin Strateji Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 5 saat önce

Savaşırken Tanrı ve Tanrıçalardan yardım alın.

War of Gods: DESTINED, Yunan mitolojisinin Tanrı ve Tanrıçaları ile savaşlara girdiğimiz mobil strateji oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan rpg strateji oyununda herkes topraklarını korumak için mücadele veriyor. Uzun soluklu savaşlara hazırlanın.

Thor, Odin, Zeus, Ra, Monkey King ve daha birçok mitolojik Tanrı ve Tanrıçaların bulunduğu oyunda eski krallıkları keşfe çıkıyoruz. Dünya genelinde oyuncularla PvP savaşların yanında hikaye odaklı ilerlemek isteyenler için de PvE modunu sunan yapım, RPG, SLG ve simülasyon oynanışını bir arada veriyor. Savaş alanında binlerce birimin yer aldığı, Tanrı ve Tanrıçaların karşılıklı güçlerini açığa çıkardığı, meydan okumaya dayalı diyaloglarla süren nefes kesici savaşlardan bahsediyorum.

War of Gods: DESTINED Özellikleri:

  • Mitolojiden en güçlü Tanrıları bir araya getirin.
  • Beceri mi? Şans mı? Savaş alanında stratejinizi belirleyin.
  • Kahramanlarınızı efsanevi silahlarla donatın.
  • Ordunuzu durdurulamaz hale getirmek için eğitin.
  • Dünya genelinde arena etkinliklerine katılın.
  • Güçlü loncalara katılın veya kendi loncanızı oluşturun.
  • Topraklarınızı koruyun.
  • Muhteşem fantastik dünyayı keşfedin.
  • Efsane olmak için liderler tablosuna hükmedin.
  • Arkadaşlarınızla birlikte savaşın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
HRG Studio
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