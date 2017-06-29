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War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle
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War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle

(Android)
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle

Android için Platform Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 4 saat önce

Aksiyon ve macera dolu sahnelere sahip olan zevkli bir platform oyunu

Retro grafiklere sahip oyunlardan hoşlananların mutlaka denemesi gereken bir oyun olan War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle, zorlu bölümleri ve eşsiz mekanikleriyle dikkatimizi çekiyor. 2 farklı oyun moduna sahip olan oyunda eski zamanlara doğru gezintiye çıkabiliyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir platform oyunu olan War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle, farklı oyun modları ve grafikleriyle dikkatimizi çekiyor. 2 boyutlu bir dünyada geçen oyun, eski zamanları konu alıyor ve düşmanlarınızla mücadele etmenizi istiyor. Farklı kahramanlara ve silahlara sahip olan oyunda karakterinizi geliştirebiliyor ve daha güçlü bir konuma yükselebiliyorsunuz. Online moda da saihp olan oyunda rakiplerinizle mücadele etmeniz gerekiyor. Eşsiz bir oyun deneyimi sunan oyunda çok zevk alabileceğinizi de söyleyebilirim. Eğer aksiyon ve macera dolu bir oyun arıyorsanız bu oyunu kaçırmamalısınız.

War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle oyununu Android cihazlarınıza 3,49 TL karşıllğında indirebilirsiniz.


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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
HC Unlimited, LLC
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