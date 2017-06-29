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War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle
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War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle

(iOS)
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle İndir Hemen İndir

94 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle
War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle

iOS için Platform Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Efsanevi mücadelelerin yer aldığı zevkli bir online platform oyunu

War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir platform oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Eşsiz mekaniklere ve zorlu bölümlere sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir platform oyunu olan War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle, harika atmosferi ve kurgusuyla dikkatimizi çekiyor. Eşsiz mekaniklere ve farklı hikayeye sahip olan oyunda rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Tek ya da çok kişilik oyun modlarının yer aldığı oyunda mücadele gücü de bir hayli yüksek. Farklı karakterlerin ve silahların da yer aldığı oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Eğer savaş ve macera oyunlarını seviyorsanız War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyun diyebilirim. Ayrıca oyunda eski zamanlara doğru gezintiye çıkabiliyorsunuz.

War of Heroes: 2D Multiplayer Online Battle oyununu iOS cihazlarınıza 3,49 TL karşılığında indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
HC Unlimited, LLC
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