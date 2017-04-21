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Warlord Strike 2
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Warlord Strike 2

(Android)
Warlord Strike 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Warlord Strike 2
Warlord Strike 2
Warlord Strike 2
Warlord Strike 2
Warlord Strike 2
Warlord Strike 2
Warlord Strike 2
Warlord Strike 2

Warlord Strike 2'de heyecan dolu online savaşlara katılıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 7 saat önce

Warlord Strike 2, League of Legends gibi oyunlarla dikkat çeken MOBA türünü mobil cihazlarımıza taşıyan bir oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Warlord Strike 2'de oyuncular online arenalara çıkarak yönettikleri kahramanları çarpıştırıyorlar ve savaş alanının hakimi olmaya çalışıyorlar.

Warlord Strike 2'de yok edeceğiniz herhangi bir kule ya da minion bulunmuyor. Bu sayede oyuncuların aksiyona odaklanması sağlanıyor. Oyunda bir kahraman takımını tek başımıza yönetebiliyoruz, bu da oyuna stratejik derinlik kazandırıyor. Oyuncular, kahramanlarının yeteneklerini geliştirerek onları güçlendirebilmekteler.

Warlord Strike 2'de toplayacağınız altın ve kazanacağını savaş puanlarıyla yeni kahramanların kilidini açabilirsiniz. Oyuna başlarken botlara karşı maç yapmanızı ve oyuna alışmanızı tavsiye ediyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Blind Mice Games
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