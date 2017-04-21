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Warlord Strike 2
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Warlord Strike 2

(iOS)
Warlord Strike 2 İndir Hemen İndir

237 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Warlord Strike 2
Warlord Strike 2
Warlord Strike 2
Warlord Strike 2
Warlord Strike 2

Warlord Strike 2'de arenalara çıkarak diğer oyuncularla savaşıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 7 saat önce

Warlord Strike 2 boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olan, bolca heyecan ve rekabet dolu karşılaşmalar sunan bir mobil MOBA oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Warlord Strike 2'de oyuncular kahramanlarını seçerek kendi takımlarını oluşturuyorlar ve diğer oyuncuların takımlarıyla çarpışarak galip gelmeye çalışıyorlar. Maçları kazandıkça altın ve savaş puanı kazanıyoruz. Bu puanları yeni kahramanların kilidini açmak için kullanabilmekteyiz.

Warlord Strike 2, oyunculara bütün takımı kontrol edebilme imkanı veriyor. Bu nedenle oyunun stratejik bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda minionlarla uğraşmıyor ya da kuleleri yok etmeye çalışmıyoruz, bunun yerine direkt olarak düşmanlarımızla çarpışıyoruz. Bu da oyundaki aksiyonun dozunu artırıyor.

Warlord Strike 2 oynarken görevleri tamamlayarak ödüller kazanabilmektesiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Blind Mice Games
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