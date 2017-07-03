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Warz.ioi
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Warz.ioi

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Warz.ioi
Warz.ioi
Warz.ioi
Warz.ioi
Warz.ioi

Android için Strateji Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Farklı kahramanların yer aldığı bağımlılık yapıcı bir strateji oyunu

Warz.ioi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Farklı birimlerin ve bağımlılık yapıcı kurgunun yer aldığı oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Çıkardığı oyunlarla bizleri telefonların başına kitlemeyi başaran 111Percent'in yeni strateji oyunu olan Warz.ioi, farklı birimlerin ve harika kurgunun yer aldığı bir oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Başarılı bir oynanışa sahip olan oyunda birimlerinizi uygun yerlere yerleştirerek mücadele ediyor ve zorlu aşamaların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz Keyifli bir oynanış da sunan oyunda basit ve bağımlılık yapıcı bir atmosfer yer alıyor. Piksel tarzı grafiklere ve seslere de sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Büyüleyici kahramanlara sahip olan Warz.ioi'yi toplu taşıma araçlarında zaman geçirmek için tercih edebilirsiniz. Renkli arayüzü ve eğlenceli sesleriyle bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Warz.ioi oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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