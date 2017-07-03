Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir strateji oyunu

Warz.ioi, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir strateji oyunudur. Eşsiz bir deneyim sunan oyunda hem zevkli vakit geçirebiliyor hemde arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir strateji oyunu olan Warz.ioi, arkadaşlarınızla mücadele etme imkanı sunuyor. 111Percent firmasının en yeni oyunu olan Warz.ioi, aynı zamanda bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çekiyor. Mücadele gücü bir hayli yükek olan oyunda gelişmiş taktikler kurmalı ve büyüleyici karakterleri kontrol etmelisiniz. Keyifli bir oynanış da sunan oyunda zorlu aşamaların üstesinden gelmelisiniz. Bağımlılık yapıcı etkisi ve başarılı grafikleriyle de ön olana çıkan oyunda piksel tarzı grafikler yer alıyor.

Toplu taşıma araçlarında zaman geçirmek için oynayabileceğiniz oyunda başarılı olabilmek için birimlerinizi güzel bir şekilde yerleştirmeli ve tüm bölümleri tamamlamalısınız. Harika bir deneyim sunan Warz.ioi'yi kaçırmayın.

Warz.ioi oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.