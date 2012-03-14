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Waterfox
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Waterfox

53.0
Waterfox İndir Hemen İndir

77.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5

3 Kullanıcı: 2.3/5

2.3
Ana Ekran
Tuna Aras Son güncelleme 31 dakika önce

Waterfox için Firefox 64 bit diyebiliriz. Açık kaynak olarak geliştirilen bu sürümde Firefox ile eş zamanlı ilerleme sayesinde mevcut olan tüm Firefox güncellemelerine, eklentilerine ve uygulamalarına ulaşabilir ve kullanabilirsiniz.

Genel Özellikleri:

  • Firefox, Google Chrome ile senkronize edebilirsiniz. Yer imleri, geçmiş kayıtlar, şifreler, cookie.
  • Sync aktif ederek birden çok bilgisayarda aynı bilgilerinizi kullanabilirsiniz.
  • CSS için text-size-adjust özelliğini destekler.
  • HTML5 video için kontrol butonlarını yeniden oluşturur.
  • HTML5 seçicisi sayesinde kod renklendirme işlemlerini otomatik gerçekleştirir.
  • Web tasarımcılar için stil dosyalarını renklendirebilir.
  • Firefox 11 özelliği olarak gelen 3D özelliğini aktif olarak kullanabilir.
  • SPDY protokolünü destekler.
  • XMLHttpRequest artık HTML parsing desteği ile beraber çalışmakta.
  • Dosyalar IndexedDB veritabanında tutulmakta.

Sisteminizde eğer Firefox yüklü ise Waterfox kullanmanıza gerek yoktur. Eğer 64bit bir sistem kullanıyor ve Waterfox tarayıcısını birincil web tarayıcınız yapacaksanız Firefox'u bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Bu karar tamamiyle kullanıcıya aittir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2 / 6,106
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
Üretici:
Waterfox

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