Watery Blocks, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda su seviyesini kontrol altında tutmaya çalışıyor ve zorlu bölümleri geçiyorsunuz.

Zevkli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Watery Blocks, oynarken düşündürecek bir bulmaca oyunudur. Oyunda sudokudakine benzer bir şekilde satır ve sütunların belirli bir toplama ulaşmalısını sağlıyorsunuz. Kenarda yazılı olan sayı kadar kareyi su ile doldurmalı ve bölümü geçmelisiniz. Düşünce gücünüzü zorlayan oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden zorlu onlarca bölümün yer aldığı oyunda tüm bölümleri geçmeniz gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz ve görsel zekanızı kullanabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Basit bir oynanışa sahip olan Watery Blocks'u sakın kaçırmayın.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olan Watery Blocks, kaliteli görselleri ve animasyonlarıyla da dikkat çekiyor. Hoş bir temaya sahip olan oyunda tek yapmanız gereken uygun blokları bulmak ve su ile doldurmak. Son derece basit bir oyun olan Watery Blocks'u mutlaka denemelisiniz. Eğer düşündüren oyunları seviyorsanız Watery Blocks tam size göre diyebilirim. Çocukların da severek oynayabieceği Watery Blocks sizleri bekliyor.

Watery Blocks oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.