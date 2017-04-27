Waymo Sürücüsüz Minivanlarla Yolcu Taşımaya Başlıyor

Ailelerle ortak bir çalışmaya giren Alphabet'in sürücüsüz otomobil teknolojisi Waymo, test alanlarını genişletiyor. Waymo'nun ilk hedefi aileler olacak.

Geçen sene basına tanıtılan Alphabet’in yeni markası Waymo’nun CEO’su John Krafcik, lansman gününde artık Alphabet çatısı altında yalnızca sürücüsüz otomobillere yönelik çalışmalar yürüteceklerini söylemişti.

Bu demecinin ardından Krafick, yeni başlayan test programını açıklarken, bu süre içinde yüzlerce insanın bu programa dahil olacağını ve farklı toplum kesimlerinden farklı ulaşım ihtiyaçları bulunan aile ve bireylerle çalışacaklarını açıkladı.

Waymo bu çalışma planı dahilinde şirketin filosunda bulunan 100 adet otonom sürüş özellikli Chrysler Pacifica Hybrid minivan sayısını da artırarak 600 araca çıkartacak. Bu noktada Waymo'nun en büyük arzusu aileleri bu minivanlarla buluşturmak ve onlara gereken hizmeti sunabilmek. Şirket bu politikasıyla ailelerin Waymo minivanlarla etkileşimini de saptayacak ve sosyal olarak da kedini sınayacak. Böylelikle bu çalışmalar doğrultusunda Waymo bireysel ve aile gurupları arasında onların arzularının ne olabileceğini değerlendirme şansı da yakalamış olacak.

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