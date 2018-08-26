AudioRemover uygulamasıyla videolarınızdaki sesleri oldukça kolay bir şekilde silebilirsiniz.

Çeşitli çalışmalarınızda kullanmak üzere çektiğiniz videolar varsa ve bu videolardaki sesler önemsiz ise hiçbir yazılıma ihtiyaç duymadan ve yeniden kodlama yapmadan videodaki sesleri temizle yebilmeniz mümkün. AudioRemover uygulaması MP4, AVI, MOV vb. formatlardaki videoları destekliyor ve saniyeler içerisinde sesleri videodan temizleyebiliyor.

En fazla 500 MB boyutundaki video dosyalarınızı seçtikten sonra Upload Video butonuna tıklıyoruz. Videonun boyutuna ve internet bağlantınızın hızına bağlı olarak bu işlem için biraz beklemeniz gerekiyor. Video yüklendikten sonra ise tek yapmanız gereken Download File butonuna tıklayarak videonuzu indirmek oluyor. Manzara görüntüleri, şehir görüntüsü vb. çalışmalarınızda kullanabileceğiniz AudioRemover servisini tamamen ücretsiz olarak kulanabilirsiniz.