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BlaBlaCar (web)
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BlaBlaCar

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BlaBlaCar
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Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk
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BlaBlaCar dünyanın en ünlü araba yolculuğu paylaşım servisi

BlaBlaCar eğer ucuz seyahat etmek istiyorsanız faydalanabileceğiniz bir araba yolculuğu paylaşım sistemi olarak tanımlanabilir.

Otobüs ve hızlı tren yolculuklarında ucuz bilet bulabilmek her zaman mümkün olmayabiliyor; fakat BlaBlaCar ile karşınıza rahat ve ucuz araba yolculuğu fırsatı çıkabiliyor. BlaBlaCar, temel olarak araba yolculuklarının maddi yükünün araç sahipleri ve yolcular arasında paylaşılması mantığına dayanıyor. Araç sahipleri yapacakları yolculukları BlaBlaCar üzerinde paylaşıyorlar ve her yolcu için yolculuk fiyatı belirliyorlar.  BlaBlaCar kullanıcıları ise gitmek istedikleri yönde araç sahiplerinin açtıkları ilanları arayarak bulabiliyorlar ve bu yolculuklara dahil olabiliyorlar.

BlaBlaCar web servisi üzerinde arama yapılabilmenin yanısıra araç sahiplerini hakkında yapılan yorumlara göz atabiliyorsunuz. Buna ek olarak yaptığınız yolculukları değerlendirebiliyor, araç sahipleri hakkında yorum yapabiliyorsunuz. Eğer bir araç sahibiyseniz yapacağınız yolculuğun kalkış ve varış noktalarını belirleyerek ilan açabiliyorsunuz. Yol üzerinde uğrayacağınız noktaları seçerek daha kolay yolcu bulabilmeniz de mümkün.

BlaBlaCar kullanıcılarının birbirlerine mesaj göndererek yolculuk öncesinde iletişim kurmalarına imkan veriyor. Bu sayede özel durumlarınızı, yük durumunuzu belirleyebiliyorsunuz. Bu özellik özellikle evcil hayvan ve eşya taşıyacağınızda işinize yaramakta.

BlaBlaCar ile yolculuklar tek yönlü olarak listelenebildikleri gibi gidiş-dönüş olarak da listelenebiliyor.

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Yolculuk değerlendirme ve yorum sistemi

Makul fiyat ile konforlu yolculuk yapabilme imkanı

Yolcu ve araç sahiplerinin mesajlaşarak iletişim kurabilmesi

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