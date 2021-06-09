BON Adisyon Yönetimi

BON, bulut tabanlı, minimal ve işlevsel bir mekan yönetim servisidir. Gel al servis, paket servis ve mekanda servis gibi farklı adisyon konseptlerinin hepsiyle uyumludur. BON’un minimal tasarımı ve kolay kullanımı sayesinde, sipariş almak ve mekanların durumunu yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Cihaz ve altyapı yatırımlarında sınırları kaldırır. Bulut teknolojisinin gücü sayesinde istediğiniz tüm cihazlardan BON’u kullanabilir, lisans ve bakım sorunlarından kurtulursunuz. Herkesin her yerden her cihazda kolayca kullanabilmesi için tasarlanan BON’un minimal tasarımı ve eğitim gerektirmeyen yapısı ile teknoloji hayatınızı kolaylaştırır,

işinizi büyütmenize yardımcı olur. Ücretsiz online menü ile sadece birkaç tık ile menünüzü dijital dünyaya kazandırın. Çoklu şube yönetimi, gelirlerinizi ve mekanınızın durumunu istediğiniz yerden kolayca takip etmenize imkan tanır. Gelişmiş stok takibi, stokları azalan ürünlerinizi ve stokların ne zaman bitebileceğini ön görmenizi sağlar.

BON Özellikleri