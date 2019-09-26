ChatHub, Omegle benzeri siteler arasında en iyisi. Üyelik oluşturmadan en güzel kızlar ve havalı erkeklerle görüntülü sohbet etme imkanı bulacağınız sitelerden biri olan ChatHub, web servisi; dolayısıyla ister masaüstü PC’den isterseniz de mobil cihazınızdan iPhone/Android akıllı telefonunuzdan Chathub’a girip yeni insanlarla tanışmaya başlayabilirsiniz.

Dünyanın dört bir yanından insanlarla görüntülü olarak konuşup, yeni insanlarla tanışıp kaynaşabileceğiniz bir nevi arkadaşlık sitesi ChatHub. Omegle benzeri siteleri ararken karşınıza çıkabilecek ChatHub, tamamıyla ücretsiz kullanılabiliyor. Web kameranızı açarak ister görüntülü ister yazılı mesajlaşabiliyorsunuz. Kişiler rastgele karşınıza çıkıyor ancak dil, cinsiyet, yüz, ilgi alanı gibi çeşitli filtrelemelerle kendi görüşünüze uyan biriyle karşı karşıya ya da yüz yüze geliyorsunuz. Bu arada platformun bazı kuralları var. Kaba davranmak ve başkalarına saygısızlık yapmak, kamera karşısında yasadışı madde kullanımı, sohbette din, ırk, cinsiyet konusunda aşağılayıcı söz söyleme, sohbet boyunca link paylaşma gibi herhangi bir reklam türü gibi aslında her sohbet uygulamasında yasak olan hal ve hareketler ChatHub kuralları içerisinde.

Omegle Benzeri Site ChatHub Özellikleri